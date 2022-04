La cantante lírica se sincera sobre las consecuencias de la grave enfermedad que sufrió, rememora su infancia, relata sus difíciles inicios en el mundo de la ópera, comenta un duro percance que vivió en Nueva York y repasa los principales hitos de su carrera artística.

María del Monte, Lucía Dominguín y La Terremoto de Alcorcón, amigas de Ainhoa, también se suman al encuentro.

Ainhoa Arteta, soprano española que ha desarrollado una intensa carrera en el ámbito internacional, protagoniza la nueva entrega de Mi casa es la tuya, que Telecinco ofrece este sábado 9 de abril, a partir de las 22.00. Tras los episodios con María Pombo, David Broncano y Jimmy Jiménez-Arnau, entre otros, le toca el turno de desgranar su vida y trayectoria a la cantante vasca.

El encuentro entre la soprano, ganadora de los concursos Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York y del Concours International de Voix d’Opera Plácido Domingo de París, y Bertín Orborne tiene lugar en la finca sevillana del presentador en la localidad de Mairena de Alcor. Allí, Arteta aborda el grave episodio que sufrió a raíz de un cólico nefrítico que acabó en septicemia. “Me daban tres horas de vida”, afirma y se sincera sobre el duro proceso de recuperación, en el que perdió la voz: “Me asusté muchísimo porque yo y toda mi familia dependemos de este instrumento”. Explica también a Bertín las consecuencias que le provocó el coma: “Salí con todas las extremidades prácticamente sin riego y tengo amputaciones en los dedos de las manos y en los pies, con injertos”.

Los momentos más duros de Ainhoa Arteta, toda una lección de vida. El sábado a las 22.00 horas #MiCasaAinhoaArteta en @telecincoes pic.twitter.com/oo0z6Fu9cL — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 7, 2022

Asimismo, la cantante lírica guipuzcoana, galardonada con el Premio de la Sociedad Hispánica de América por su Contribución a las Artes, rememora su infancia, sus complicados inicios profesionales y el duro percance que vivió en Estados Unidos. “En Nueva York me violaron. Me quedé tirada en el suelo y no reaccionaba, solo temblaba”, confiesa a Osborne. La superación y la resiliencia marcan su trayectoria vital: “Me llaman lady corcho, porque no me hunde nadie”, afirma Ainhoa.

En el ámbito sentimental, la artista reconoce “tener el corazón muy abajo”, al tiempo que se emociona hablando sobre la dificultad de compatibilizar su profesión con la vida familiar: “Tener que arrancar a tu hija llorando amargamente de tu falda y salir al escenario a cantar. Es un momento que se me ha quedado grabado”.

Un toma y daca constante entre @BertinOsborne y Ainhoa Arteta. El sábado a las 22.00 horas en @telecincoes. #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/vmaCDOwWbV — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 6, 2022

Ainhoa Arteta recibe el apoyo de varias amigas en Mi casa es la tuya

La cantante María del Monte, amiga de Ainhoa, se une al encuentro durante la elaboración del almuerzo, a cargo de la propia Arteta, que prepara un rodaballo al horno con una receta de su padre. Posteriormente, Lucía Dominguín y La Terremoto de Alcorcón, amigas de la soprano, se suman al grupo tras recorrer algunos de los rincones de la Hacienda San José. Durante el almuerzo, recuerdan divertidas anécdotas y hablan sobre la relación que mantienen con la cantante lírica tolosana, una mujer carismática que ha conquistado con su voz a espectadores de todo mundo.

"Yo he invitado a dos amigas tuyas. Están las dos grilladas". @BertinOsborne invita a @terremotovedete y a Lucía Bosé a comer con Ainhoa Arteta y María del Monte. ¡Una reunión divertidísima! El sábado a las 22.00 horas en @telecincoes #MiCasaAinhoaArteta pic.twitter.com/pIzOMCX4vj — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 7, 2022

