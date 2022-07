Tras dar la vuelta al mundo, Veo cómo cantas regresa a Antena 3 con una segunda edición el viernes 29 de julio a las 22.00 horas. Vuelve el guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos “cantantes misteriosos” son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario. Así, la cadena de Atresmedia refuerza su apuesta de entretenimiento que ya cuenta con otros formatos de éxito como La Voz, Tu cara me suena o Mask Singer: adivina quién canta.

En esta temporada 2, el programa presentado por Manel Fuentes, contará con Ruth Lorenzo, El Monaguillo y Josie como asesores, que ayudarán a los concursantes a reconocer a los buenos vocalistas y a desenmascarar a los impostores. Además, en cada programa un nuevo cantante invitado se sumergirá en cada una de las rondas para tratar también de ayudar al concursante a triunfar en la fase final.

Veo cómo cantas: la dinámica de la temporada 2



Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión y comentarios de los asesores y del artista invitado diferente en cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.



Cantantes de excelente calidad artística, desastrosos vocalistas, éxitos musicales del momento, comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor se dan la mano en este programa de música, famosos, puro entretenimiento e intuición.

Las novedades también pasarán por una nueva ronda que promete desconcertar y divertir a partes iguales, una fase que se convertirá en la prueba más divertida y desafiante de Veo cómo cantas: el playback desafinado. En ella, antes del interrogatorio previo al dueto final, los “cantantes misteriosos” que han llegado hasta allí harán un playback en el que cantarán con dos voces, una de ellas desafinada, lo que llevará al desconcierto y provocará risas, además de una terrible y divertida confusión.

Considerado como uno de los formatos de televisión de los últimos tiempos, Veo cómo cantas ya apareció en la última edición del MIPCOM de Cannes como uno de los programas más adaptados del último año. Además, fue nominado en la 44ª edición de los Premios Emmy en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento, así como en los Venice TV Awards de 2020 en esa misma categoría. La adaptación del formato está producida de nuevo por Atresmedia Televisión y Warner Bros. ITVP España. El formato, cuya productora CJ ENM nació en Corea del Sur, país del que también es originario Mask singer, cuenta ya con más de 20 adaptaciones en todo el mundo, entre versiones ya emitidas y encargadas.

