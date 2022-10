La pelea por las audiencias en la televisión española se recrudece por momentos. Con unos datos cada vez más preocupantes para Mediaset con respecto a la competencia, especialmente liderada por Atresmedia, la cadena de Fuencarral trata de levantar el mes de octubre intentando esquivar las emisiones más fuertes de Antena 3. Por eso el arranque del mes ha traído cambios en la distribución de la parrilla de Telecinco. El canal ha decidido mover Pesadilla en el Paraíso a los miércoles, en los que pretende contrarrestar el nuevo programa Joaquín, el novato (Antena 3) con una emisión en directo que incluye expulsión y nominaciones. Por tanto, la noche del jueves queda ahora libre para ocuparla con el reality estrella del grupo mediático: La isla de las tentaciones.

Lo cierto es que este cambio no es el único que aplica Mediaset a su programación en las últimas semanas. Pese a la meditada decisión de distribuir sus formatos estrella a lo largo de la semana en el día en que mejor podrían funcionar, la gestión de estrenos de la competencia suele ser el mayor motivo por el que mover un programa a una fecha distinta. Por eso hace unas semanas comprobamos cómo Got Talent 8 desplazaba su emisión a los martes y ahora le toca el turno a sus realities principales.

🔥Hogueras chicos + hogueras chicas🔥



¿Te lo vas a perder? El JUEVES a las 22.50h en telecinco🐍🍎#LaIslaDeLasTentaciones #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/bC0S6Apn1Q — Telecinco (@Realitys__t5) October 3, 2022

La isla de las tentaciones 5: horario y cuándo se emite

La emisión regular del programa, que equivaldría a la gala en cualquier reality, inició sus emisiones el miércoles 21 de septiembre. Sin embargo, unas semanas más tarde, cambia su día en Telecinco en una estrategia de Mediaset que intenta proteger la emisión estrella del canal ante el estreno en Antena 3 de Joaquín, el novato, el miércoles 5 de octubre. Por ello, La isla de las tentaciones 5 nos ofrecerá las próximas hogueras del formato cada jueves a partir del 6 de octubre, a las 22.50.

Por su parte, El debate de las tentaciones continuará ofreciéndose en Cuatro los lunes, a las 22.50, en directo, con los familiares y amigos de las parejas, los colaboradores y Sandra Barneda al frente.

