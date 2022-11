Los premios más importantes de la música latina están a punto de entregarse y las expectativas están puestas en una gala que, con toda seguridad, no decepcionará a nadie. Laura Pausini, Luis Fonsi, Anitta y Thalía, cuatro artistas que han hecho historia en la industria musical, serán los encargados de conducir esta gran fiesta musical. Georgina Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz, Becky G, Fito Páez o María Becerra serán algunos de los entregadores de premios. Pero para poder seguir la 23ª Entrega Anual de los Latin Grammy desde Las Vegas habrá que encender televisores o dispositivos de madrugada. Os contamos cuándo podréis ver este evento en directo desde España.

Latin Grammy 2022: dónde ver y horario en España

La madrugada del 17 al 18 de noviembre, Movistar Plus+ emitirá en directo la 23ª Entrega Anual de los Latin Grammy desde Las Vegas. La cita comenzará a la 1:00h con la alfombra roja y desde las 2:00h podremos ver la gala de entrega de premios.

Este año, la Academia de la Grabación ha recibido 18.000 solicitudes para las 53 categorías de premios que existen en los Latin Grammy. Bad Bunny (10 nominaciones entre las que se incluyen Grabación del Año y Álbum del año) parte como el gran favorito. Otros artistas que también acumulan un buen número de nominaciones son: Edgar Barrera (9), Rauw Alejandro (8), Rosalía (7), Christina Aguilera (7), Jorge Drexler (7), el compositor José Luis Chacín (7), los productores Julio Reyes Copello (7) y Tainy (7), Camilo (6) y Carlos Vives (6).



Entre los nominados españoles destaca Rosalía, con su 'Motomami', sigue haciendo historia con 7 nominaciones entre las que destacan Mejor Álbum, Mejor Grabación del año por 'La fama', Mejor Canción del año por 'Hentai' o Mejor Álbum de música alternativa.

La hispano-argentina Nathy Peluso, Vetusta Morla y C. Tangana (que en la pasada edición ganó 4 Latin Grammy) cuentan con 3 nominaciones cada uno. Otros nominados españoles: Pol Granch (1), Pablo Alborán (1), Kiki Morente (1), Bunbury (1), Carmen Doorá (1), Estrella Morente (1), Alejandro Sanz (1), Las Migas (1), Fito y Fitipaldis (1) y María Toledo (1).



Además, Rosario Flores recibirá un premio a la Excelencia Musical por su contribución creativa y de gran valor artístico a la música latina.



Latin Grammy 2022: actuaciones confirmadas de la gala

Rosalía, Carlos Vives, Karol G, Romeo Santos, Gente de Zona o Silvana Estrada, se suman a las actuaciones ya anunciadas de Christina Aguilera, Camilo, Elvis Costello, Jorge Drexler, John Legend, Mariachi Sol de México de José Hernández y Christian Nodal, Ángela Aguilar, Rauw Alejandro, Marc Anthony, Banda Los Recoditos, Chiquis, Nicky Jam, Jesse & Joy, Carin León, Sin Bandera, Sebastián Yatra y Marco Antonio Solís, El Buki, (Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación).

Un año más, el periodista musical Arturo Paniagua será el encargado de comentar y conducir para Movistar Plus+ la noche más emocionante de la música latina.