Las celebraciones navideñas están teniendo un toque muy especial gracias a los especiales de Masterchef en Navidad que reúnen a famosos y niños en las cocinas. En el pasado programa 3 de Masterchef Especial Navidad los concursantes se despidieron de Cayetana Guillén Cuervo. Ahora, el programa se prepara para la inminente llegada de los Reyes Magos de Oriente. Por eso, en la semifinal, los jueces han preparado una prueba muy dulce para los aspirantes, que, además, conocerán de cerca la cocina hindú con un homenaje al Diwali, la celebración más importante del año en la India.

Masterchef Navidad 2022: cuándo se emite el programa 4

El programa 4 de Masterchef Especial Navidad es un cúmulo de coincidencias puesto que tendrá lugar la semifinal en la mismísima noche de Reyes. La emisión del jueves 5 de enero () nos sorprenderá en el primer reto, las celebrities deberán hacer una réplica de un plato creado por el chef Toño Pérez, del restaurante Atrio (3 Soles Repsol). Sin embargo, tendrán que añadirle un toque personal a través de la introducción de una técnica culinaria y el uso de un electrodoméstico extra, que se encuentran escondidos en algodones de azúcar. El actor Leo Harlem visita esta primera prueba de la semifinal para desempeñar una importante función. También regresan los asesores junior, que tendrán que ayudar a las celebrities a sacar adelante sus platos.

RTVE se vuelca con los más pequeños. La Cabalgata de Reyes de Madrid es la gran protagonista en este 5 de enero.



👑 Puede verse a partir de las 18.00h horas en @La1_tve y en RTVE Play



👨‍🍳 Y a las 22:05h: @MasterChef_es Especial Navidadhttps://t.co/6id7nGZQTT — RTVE Play (@rtveplay) January 5, 2023

En el segundo reto de la noche, viajaremos hasta las tierras lejanas de la India con el espectáculo de danza de Bollywood a cargo del Club Masala. Para convertirse en finalistas de MasterChef Especial Navidad’, los aspirantes rendirán un homenaje al Diwali, la celebración más importante del año en la India que guarda gran similitud con la Navidad. El Diwali cuenta con una gastronomía propia y para dárnosla a conocer un poco más, visita las cocinas el chef del restaurante Angle (2 Soles Repsol), Claudio Silva. Junto con Jordi Cruz, el chef ha preparado varios platos típicos del Diwali que los aspirantes deberán replicar.

Además, en esta noche tan especial de Reyes, los jueces quieren ser algo generosos y permitirán que los Reyes Magos de Oriente obsequien a las celebrities con unos saquitos que les serán útiles en la prueba de eliminación. En este reto visitará por primera vez las cocinas de ‘MasterChef’ la presentadora Mercedes Milá.