Cada comienzo de año los amantes del cine y la televisión esperan con ansia el arranque de la temporada de premios de la industria para descubrir cuáles son los títulos más apreciados por las diferentes academias del audiovisual o las asociaciones de prensa y críticos. Así podrán tener una pista de cuáles han sido los mejores estrenos o interpretaciones, incluso adelantándose a su llegada a España. Para ello, la primera cita es la de los Globos de Oro 2023.



Para ir acotando los candidatos, ya os ofrecimos la lista de nominados a los Globos de Oro 2023 que reveló la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood el pasado mes de diciembre. De este modo, nadie se perdería demasiado de cara al reparto de galardones. Pero, en cualquier caso, siempre hay que esperar a la celebración de la gala, por si hubiese sorpresas en las quinielas así que os contamos cuándo y dónde podréis verla en España. Además, en esta 80ª edición será presentada por el cómico Jerrod Carmichael.

💥 ¡Llegan los premios más madrugadores de la industria de Hollywood!



📺 En directo y en exclusiva, la madrugada del martes 10 al miércoles 11, 80ª edición de los #GlobosDeOro:

📸 01:00h. Afombra roja

🏆 02:00h. Ceremonia



🎙️ Con los comentarios de Cristina Teva y @lportaceli. pic.twitter.com/95nzrbctE2 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 9, 2023





Globos de Oro 2023: fecha y dónde ver la entrega de premios

Los premios más madrugadores de la industria de Hollywood, considerados la antesala de los Oscar, se entregan en la madrugada del martes 10 al miércoles 11 de enero (a partir de las 02.00h). La gala de los Globos de Oro 2023 se emitirá, un año más, en directo y en exclusiva en Movistar Plus+. La retransmisión de la alfombra roja y de la ceremonia contará con los comentarios en directo de Cristina Teva y Laia Portaceli y se podrá seguir por Estrenos por M+ y Series por M+. El resumen de la gala se podrá ver al día siguiente en Estrenos por M+.