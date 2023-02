Salir de su zona de confort y embarcarse en una aventura irrepetible; recorrer impresionantes lugares del mundo de una forma que resultaría casi imposible en un viaje convencional, visitando enclaves inusuales, realizando actividades singulares y empapándose de culturas desconocidas; y vivir la experiencia dejándose llevar para dejar aflorar sus sentimientos y mostrar su cara más íntima. Esta es la irrechazable propuesta con la que Planeta Calleja ha encandilado a decenas de famosos a lo largo de su historia y que Jordi Cruz ha recogido para viajar con Jesús Calleja a la Grecia mitológica.



Trekking, rápel, velero y paseo a caballo serán algunas de las actividades que el chef desempeñará junto a Jesús Calleja en un viaje plagado de leyendas y lugares históricos dignos de visitar, además de un recorrido gastronómico por la zona.



¿Cuándo se emite la aventura de Jordi Cruz en Planeta Calleja?

Gran amante de las culturas clásicas, veremos al chef catalán viajar por Grecia en la primera entrega de la nueva temporada del programa, que Cuatro estrena el miércoles 8 de febrero a las 22.45. El arranque del viaje será en Tesalia para recorrer la Península de Pelión, donde según la mitología vivían los centauros. Junto a Calleja realizará un trekking a través de las montañas de Pelión, recorriendo varias aldeas y llegando al mar a caballo. Durante un recorrido en velero por el Golfo de Volos, desde el que partió la famosa expedición mitológica de Jasón y los Argonautas, pescarán erizos que Cruz utilizará para preparar un suculento plato en cubierta.

Un descenso de cañones por las laderas orientales de la península, con rápeles de hasta 35 metros de altura; y una visita a los espectaculares monasterios suspendidos de Meteora, donde podrán cambiar impresiones con un monje ortodoxo, serán otras de las actividades que realizará Jordi Cruz, que en los altos del camino, a lo largo de sus charlas con Calleja, contará vivencias, anécdotas e íntimos y emocionantes recuerdos de su vida.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Las sucesivas entregas de Planeta Calleja, a cargo de Zanskar Producciones, contarán con el periodista Pedro Piqueras, que recorrerá la isla de La Palma tras las erupciones del Cumbre Vieja; la influencer Dulceida (Dulceida al desnudo), que tendrá ocasión de visitar los Santos Lugares, el desierto y el Mar Muerto en Israel; la actriz Laura Londoño (Café con aroma de mujer), con la que Calleja cambiará el rol para convertirla en la anfitriona de un periplo por Colombia y la selva amazónica; el diseñador de moda Palomo Spain (Maestros de la costura), que vivirá su experiencia más fría y participará en una carrera en trineo en Laponia finlandesa; y la cantante Ana Mena (Bienvenidos a Edén), que viajará junto a Calleja a Tailandia para conocer un proyecto benéfico que atiende a niñas rescatadas de la explotación sexual y a elefantes maltratados, junto a los que vivirá una increíble experiencia.

