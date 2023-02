Alejandro Gómez Palomo es hoy uno de los diseñadores más influyentes de nuestro país que lleva la "marca España" muy lejos. Desde el lanzamiento de su marca Palomo Spain hasta el presente no ha hecho más que crecer en relevancia y trascendencia internacional. Sus diseños, en casi una decena de colecciones, han cautivado a personalidades nacionales y de otros países. Pero lo cierto es que a nivel personal no se conoce tanto de este cordobés pero Planeta Calleja le pone solución en la próxima aventura del programa por Laponia.

La noche del miércoles 22 de febrero (22.50) Cuatro ofrece la tercera entrega de la temporada 11 de Planeta Calleja. En ella recorreremos junto a Jesús Calleja, el equipo de Zanskar Producciones y el invitado de esta edición, Palomo Spain, los encantos de esa tierra nevada en pleno invierno, de jornadas con pocas horas de sol, deportes de nieve y aventuras por el Círculo Polar Ártico.

Mañana miércoles a las 22.50h nuevo programa con ALEJANDRO PALOMO @PalomoSpain!!! En @cuatro. pic.twitter.com/XEm8M1Gz3M — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 21, 2023

Planeta Calleja: así es la aventura de Palomo Spain en Laponia

El diseñador Palomo Spain recorre Finlandia en pleno invierno realizando actividades como cruzar un lago helado en moto de nieve, pescar en un agujero abierto en el hielo, dejarse llevar por la corriente en un río en medio de un pasaje nevado o visitar una granja de renos. Por supuesto, sin perder la oportunidad de mostrar su estilo en cada uno de sus looks, pues los deportes de nieve no están reñidos con la moda.

Además, reflexiona sobre sus orígenes en Posadas (Córdoba) y cuenta cómo se desarrolló allí su infancia y lo importante que fue el apoyo de sus padres para poder viajar a Londres, formarse e iniciar una carrera que le ha convertido en uno de los diseñadores españoles más reconocidos. Ahondando en su período en la capital británica, podremos entender la relevancia de sus primeras clases de patronaje y costura que sentaron las bases del proyecto de su vida, la marca de moda Palomo Spain, como se le conoce internacionalmente.

Al fin y al cabo, con tan solo 30 años ha conseguido llevar su firma a lo más alto, desfilando en las pasarelas más importantes del mundo y vistiendo a personalidades como Beyonce o Chanel, quien lució un mono de su diseño, con aires toreros y cristales de Swarovski, en su actuación en Eurovisión 2022. Además, también tendremos la oportunidad de conocer cómo se desarrolló su incursión en televisión gracias a las cinco ediciones de Maestros de la costura en las que fue jurado junto a Lorenzo Caprile y María Escoté.