Todos los años esperamos con ansia cada período de vacaciones, por breve que sea, y el parón de Semana Santa es uno de los más deseados. Para quienes solo quieren desconectar un poco sirve de puente entre la Navidad y las vacaciones de verano, pero también hay muchos fieles a las costumbres propias de estas fechas, bien por tradición o bien por creencia religiosa. Por eso, para complementar las procesiones que recorren las calles de nuestras ciudades y pueblos, las televisiones en abierto se vuelcan con una programación especial por los festivos, con especial atención a las emisiones de prime time para entretener a los espectadores. En este artículo os contamos toda la información disponible sobre los pasos televisados y las principales ofertas para las franjas de la tarde y la noche de las cadenas españolas en este Jueves Santo.



Qué ver el Jueves Santo: la programación completa de la televisión en abierto

Programación de tarde del Jueves Santo

La 1: Lo que el viento se llevó (16.00)

Productora

Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor de Ashley (Leslie Howard), pero él está prometido con su prima, la dulce y bondadosa Melanie (Olivia de Havilland). En la última fiesta antes del estallido de la Guerra de Secesión (1861-1865), Scarlett conoce al cínico y apuesto Rhett Butler (Clark Gable), un vividor arrogante y aventurero, que sólo piensa en sí mismo y que no tiene ninguna intención de participar en la contienda. Lo único que él desea es hacerse rico y conquistar el corazón de la hermosa Scarlett.

Gone with the Wind. EE.UU., 1939. Drama. 238 min. Dir.: Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood. Int.: Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell, Barbara O'Neil, Butterfly McQueen, Ona Munson, Ann Rutherford.

La 2: Santos Oficios: El Día del Señor (17.55) - Celebración del Jueves Santo en la Catedral de la Almudena (Madrid) y Procesiones de Semana Santa (19.30)

Antena 3: Amar es para siempre (16.30) y Pecado original (17.30)

Cuatro: Todo es mentira (15.40) y Cuatro al día (18.00)



Telecinco: Sálvame (16.00), 25 palabras (19.00) y Reacción en cadena (20.00)



La Sexta: Zapeando (15.45) y Prisioneros (17.15)



Productora

Prisoners. EE.UU., 2013. Thriller. 153 min. Dir.: Denis Villeneuve. Int.: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano, David Dastmalchian, Dylan Minnette, Erin Gerasimovich.

Programación de Prime Time del Jueves Santo

La 1: La Caza. Guadiana (22.10) - Al otro lado del río y Chanza (capítulos 5 y 6)

RTVE

Aure denuncia a la Guardia Civil el robo de su 4x4. En su camino de vuelta a casa, se desvía de la carretera principal con su quad y se mete, intentando no ser visto, en una especie de nave industrial. Sale arrastrando algo, lo lleva hasta la parte trasera de una vieja furgoneta. Lo mete dentro y cierra el portón.

En su afán por conocer la verdad, Sara sigue las marcas de un 4x4 hasta dar con la casa de aperos donde estaba Alicia. La familia de Leo, la hermana pequeña de Mario, y Víctor (Alain Hernández) empiezan a preocuparse mucho por ella.

Además, este jueves descubriremos qué sucedió la noche de la desaparición de Alicia, con pistas fundamentales sobre la identidad de Duarte.



La 2: Cañas y barro (21.00) - Miniserie

Antena 3: Un golpe con estilo (22.45)

Productora

Going in style. EE.UU, 2017. Comedia. 96 min. Dir.: Zach Braff. Int.: Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, Matt Dillon, Joey King, Ann-Margret, Christopher Lloyd, John Ortiz, Maria Dizzia, Josh Pais.

Cuatro: Horizonte: El Titanic como nunca lo has visto (22.50)

En 1912 el RMS Titanic, el buque de pasajeros más grande y majestuoso construido hasta entonces, realizaba su primera travesía cuando entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril chocó con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico. Se hundió en dos horas y 40 minutos llevándose consigo más de 1.500 vidas, una tragedia que conmocionó al mundo y que aún hoy, 111 años después, está rodeada de misterio. Horizonte ofrece un especial que muestra el Titanic como nunca se ha visto, gracias a la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías. También incluye, entre otros contenidos, un análisis de varios objetos que se encontraban a bordo y los testimonios de dos descendientes de supervivientes de la catástrofe.



Telecinco: Supervivientes (22.00)

La Sexta: Pesadilla en la cocina (22.30)