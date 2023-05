Ginés Corregüela está viviendo uno de los momentos más duros de su paso por 'Supervivientes'. Hace unos días el 'rey de los bocadillos' tuvo que despedirse de su pareja Yaiza', que recibió una expulsión disciplinaria por sus insultos a Asraf Beno. Y ahora ha tenido que decir adiós a su otro pilar en el reality: Diego Pérez, también conocido como James Lovers.

La audiencia del concurso decidió la expulsión de Diego, frente a Jaime Navas y Artur Daniese. El concursante se ha sentado en 'Tierra de Nadie' para hacer un repaso de su paso por el reality. En el plató, Diego ha afirmado: "Ginés es con el que mejor me he llevado. Estuve con él en preconvivencia, nos tocó en la misma habitación, y es la persona con la que mejor relación he tenido. Allí el tiempo se vive de otra manera, se expande y cuando dicen que es una exageración que le llame amigo, no lo es. Dos meses allí es como dos años en la vida real", explicaba el expulsado.

Capturas TV

Y el cariño entre Diego y Ginés es mutuo. El influencer no levanta cabeza desde que su compañero de reality fue expulsado y aunque está recibiendo el apoyo de otros concursantes como Jaima Nava y Raquel Arias... No es lo mismo. "Con Diego me llevaba yo fenómeno. Era, es un guerrero. Vamos a luchar", decía Ginés. "Me llevaba muy bien con él. Era un tío de put* madre y a mí me lo ha demostrado. Me jode que haya salido así", comentaba al borde del llanto.

Capturas TV

Ambos concursantes dieron mucho juego en Honduras, como su 'tórrido' beso en 'Supervivientes', pero puede que todo cambie cuando acabe el concurso. Diego se ha reencontrado con Yaiza y Miriam, novia e hija de Ginés y ha visto como ambas se lanzaban duros repoches. Además, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está convencido de que la audiencia le ha expulsado por no posicionarse en el conflicto de Asraf y Yaiza. "Sé que a la gente no le gustaba el hecho de que no me mojara con el tema de la movida de Asraf y Yaiza, pero soy muy leal con mis amigos. En este caso era la pareja de Ginés y no puedo meterme ahí. Lo siento mucho por la gente a la que no le haya gustado el detalle, pero yo soy así, no soy un billete de 500 euros y no puedo contentar a todo el mundo", dijo antes de poner rumbo a España.

Sobre la historia de amor de Ginés y Yaiza, Diego también se ha mojado y ha explicado cómo ve a la pareja. "La primera visita que tuvo Ginés de su ex mujer y su hija se eomocionó mucho. Le dije que se centrase en recuperar a su familia porque veía que era lo que sentía. Luego se pasó la noche llorando y me dijo que se había dejado llevar y que su corazón era para Yaiza. Así que le dije que fuera por ella. Yo entonces no la conocía pero ya estar en la isla he visto que se quieren", sentenciaba Diego.