Agoney se ha hecho con el triunfo del programa 'Tu cara me suena' en su novena edición en España en una final en directo en la que solo el público tenía la palabra, y que batió récords con un 25,4% de cuota de audiencia siendo lo más visto de la noche. El ex triunfito se alzaba con la medalla de oro de esta final tras conseguir el 53% del apoyo del público, siendo el finalista con mayor apoyo del programa. "Has hecho historia en este programa y nos has ganado el corazón a todos", le confesaba Manel Fuentes al destaparse que él era el ganador. Y es que estaba muy por encima del 26% que consiguió Nia quien se alzó merecidamente con el segundo puesto, por delante de María Peláe, Eva Soriano y Rásel que cerraban el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Este primer premio estaba dotado con 30.000€ para la ONG que él designara. Una alta cantidad que el canario no dudó en dividir entre los cinco finalistas de aquella gala, destinando 6.000 euros a la causa que cada uno de ellos hubiese elegido previamente. Un emotivo gesto que todos agradecieron y pusieron en valor, aunque no fue el único que pilló por sorpresa a todos los presentes en el plató.

Como en cada gala, un integrante del cuerpo de baile es el responsable de hacer entrega del premio al ganador: un ramo de flores y una placa de 'Primer Premio'. Sin embargo en esta ocasión la entrega fue muy especial, y es que no salió cualquier bailarín, sino que lo hizo Marc Montojo, pareja del cantante, lo que dio la oportunidad al ganador de celebrarlo en directo con su chico. Así, Agoney no dudó en besar al bailarín para sorpresa de todos, incluido Manel que se llevaba las manos a la cabeza apareciendo por detrás de la pareja en el plano de la cámara.

El cantante canario se hizo con el galardón después de una actuación que dejó a todos impactados: jurado y público. Toda una demostración de poderío vocal llegando tanto a los agudos más altos como los graves más bajos de esta canción, 'S.O.S. d’un terrien détresse', algo que tanto Chenoa como Lolita le alabaron tras su actuación. "Tienes toda una sinfónica en la garganta", le decía Lolita; "no muchos en España y en el mundo pueden hacer lo que has hecho tú hoy aquí", añadía Chenoa. Unos halagos que repitió a lo largo de todo el programa, lo que hace que los miembros del jurado le auguren un gran futuro en la carrera musical.



