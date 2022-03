Mercedes Milá vuelve a Telecinco por el 8M, Día Internacional de la Mujer. La que fuera la presentadora estrella de 'Gran Hermano', el reality que tantas alegrías le dio a Mediaset, regresa a la cadena para conducir la retransmisión de la alfombra roja del concierto solidario 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', organizado por Rocío Carrasco, que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid. La presentadora catalana e Isabel Jiménez serán las presentadoras del evento en el que numerosas artistas prestarán su talento para homenajear a 'La Más Grande'.

Mercedes Milá, que fue gran amiga de Rocío Jurado y siempre ha mostrado su apoyo a su hija, Rocío Carrasco, no podía faltar en este concierto único y prestara su voz a la retransmisión del evento en el que la mujeres artistas se reúnen para cantar a 'La Más Grande', una mujer adelantada a su tiempo y cuyo legado sigue muy presente entre nosotros y que tanto hizo por la lucha feminista a través de sus canciones y su reivindicación como mujer tanto dentro como fuera del escenarios. El último proyecto en televisión de la presentadora catalana fue 'Scott y Milá', en Movistar+.

Entre las artistas confirmadas para el concierto, cuyos beneficios irán destinados a la asociación Ana Bella para la ayuda de las mujeres maltratadas, están Rigoberta Bandini, que ha expresado su admiración por Rocío Jurado; Tanxugueiras, Ana Guerra, Bebe, Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo, Soleá Morente, Ruth Lorenzo, Sole Giménez de Presuntos Implicados, Nia, Lorena Gómez o Sofía Ellar. Además, otras mujeres como Yolanda Ramos, Melani Olivares, Carlota Corredera, Laura Sánchez y la propia Mercedes Milá participarán en el evento.

