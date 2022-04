Caterina, última expulsada de 'Maestros de la costura', cuenta el accidente que le cambio la vida

Lorenzo Caprile EXPLOTA contra los concursantes de 'Maestros de la Costura' en el primer programa

Llega ya la recta final de uno de los programas más creativos e interesantes de la televisión. 'Maestros de la costura' ya tiene a sus seis finalistas, ya que Caterina fue la última expulsada del programa. La joven de 26 años no fue capaz de superar por los nervios la prueba de eliminación y tras presentar un resultado mucho peor que el de sus compañeros, el jurado se vio en la obligación de despedir a Caterina rozando casi la final.

Caterina, desde el momento que comenzó la prueba, sabía que no iba a ser su noche y rompía a llorar sin consuelo. Al finalizar su concurso, la joven confesó que la experiencia en 'Maestros de la costura' ha sido todo para ella y no ha podido ser más feliz. Caterina tuvo también unas palabras de cariño para la presentadora del programa, Raquel Sánchez Silva, los tres jueces, sus compañeros y todo el equipo que hace posible el reality.

En esa noche intensa de emociones, ya que fueron familiares a la primera prueba para ayudar a los aprendices, la madre de la joven reveló como un accidente de tráfico marcó la vida de su hija para siempre: "Fueron años bastante duros, más por ellos, porque al final quién te ve mal son mis padres y mi hermana, y por eso digo que son mis mejores amigos y para mí lo son todo. Estoy tan orgullosa de la familia que tengo, de mi prima, de mi gata…", desvelaba la joven. Años después del terrible accidente, la joven sufrió una depresión mientras estudiaba Trabajo Social de la que consiguió salir. Ahora Caterina ha encontrado su verdadera pasión: la moda, que seguirá practicando para convertirse en la mejor.

