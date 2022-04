Después de haber anunciado su separación, Anabel Pantoja y Omar Sánchez siguen muy unidos. Tanto es así que el canario fue una de las personas que ayudó a la sevillana a prepararse para enfrentarse a su nueva aventura en 'Supervivientes'. Todo esto mientras ambos intentan superar la ruptura y amoldarse a la nueva relación que están construyendo que, al parecer, sigue siendo muy estrecha aunque con la distancia necesaria para poder rehacer sus vidas. Así, los dos han empezado nuevas aventuras: Anabel ha vuelto a Honduras años después y Omar ha dado un gran paso en su vida profesional.

En el momento en el que su ex es noticia por estar tonteando con Julen en los primeros minutos que comparte con el campeón deportivo en la isla, Omar ha compartido un importante mensaje con sus seguidores obteniendo un gran apoyo por parte de todos. En concreto ha subido la foto de un nuevo manojo de llaves que, asegura, significan "un gran paso en vida personal y profesional". Un anuncio que ha obtenido el apoyo de decenas de seguidores.

"No estoy en mi mejor momento pero creo que las cosas pasan por algo", comienza diciendo el deportista que confiesa tener "muchas ganas e ilusión que salga adelante y seguir creciendo como persona y profesional". "No duden que pondré todo mi corazón y trabajo en este proyecto", asegura el windsurfista.

Sin decir exactamente de qué se trata, el 'negro', como le llamaba Anabel, ha agradecido a sus amigos y familia por el apoyo que ha recibido en esta nueva etapa, la cual, según anunció Belén Esteban en 'Sálvame', estaría marcada por una nueva academia de windsurf, ¿será este el destino de ese nuevo manojo de llaves? En cualquier caso, en el terreno personal, Omar está volcado con quien todavía es su mujer, apoyándola desde la distancia y viendo cómo está desarrollando sus primeras horas de aventura de supervivencia.

