Rocío Flores ha vuelto a realizar su papel como colaboradora en 'Supervivientes'. En esta ocasión, la hija de Rocío Carrasco ha estado en 'Conexión Honduras', donde no ha dudado en desvelar qué le estaba pareciendo el concurso de algunos de los supervivientes. En concreto, con una de las personas que se ha mostrado más crítica ha sido con Anabel Pantoja, y es que parece que no termina de creerse del todo la actitud que está teniendo en Honduras.

"Con toda la experiencia que tiene en televisión me falta ver a la Anabel graciosa", ha indicado lamentando no estar viendo de la colaboradora la parte que más le gusta de ella. Sin duda, una crítica que no ha pasado desapercibida para Rafa Mora, quien siempre se ha mostrado muy duro con la sobrina de Isabel Pantoja.

Telecinco

El colaborador de 'Sálvame' no ha dudado en decir qué es lo que opina de Anabel Pantoja, dejando claro que está completamente de acuerdo con lo que acababa de decir Rocío Flores. "Todos los que la conocemos sabemos que es una persona muy impostada. Ella siempre piensa mucho las cosas", ha indicado dejando ver que, en su opinión, su compañera no hace nada sin meditarlo antes.

Por su parte, la hija de Antonio David Flores ha insistido en que ella le está viendo demasiado forzada durante su paso por Honduras. "No sé si es porque la otra vez lo hizo mal o qué está pasando", ha indicado asegurando que, en su opinión, no se ha comido el personaje a la persona, sino que ha ocurrido justamente lo contrario.

Rocío Flores se enfrenta al amigo de Alejandro Nieto

Lo cierto es que la hija de Rocío Carrasco está teniendo un papel muy activo en el plató de 'Supervivientes' y tras realizar una crítica al concurso de Anabel Pantoja. Todo ha surgido después de ver la fuerte pelea que han tenido Tania y Alejandro después de que él se enterase de que su chica había estado de fiesta con unas amigas y un actor.

"¿Es tan difícil de entender que hace unos meses han tenido una ruptura traumática y él puede tener miedo y celos?" , ha indicado en ese momento el defensor del superviviente. Una reflexión con la que no está del todo Rocío Flores. "El problema está en el pensamiento de Alejandro, le molesta el simple hecho de que su novia pueda hablar con otra persona".

Telecinco

Una acusación a la que César ha respondido asegurando que esto es algo que está ocurriendo ahora en la pareja tras vivir un duro momento en su relación. Sin embargo, la colaboradora le ha tachado de "mentiroso", y es que ha asegurado que en 'La isla de las tentaciones' ya se le pudo ver con ese comportamiento. "No me llames mentiroso", le ha indicado él visiblemente indignado. Tras esto, no ha dudado en pedirle perdón si se había puesto demasiado tenso con ella, pero es que ha asegurado que no le gusta que le llamen así.

