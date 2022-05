Olga Moreno no está atravesando el mejor momento de su vida. Superando la ruptura con su todavía marido, Antonio David, la ganadora de 'Supervivientes' ha acudido por primera vez a un plató después de que se conociera su inminente divorcio y la relación de su ex con Marta Riesco. Para ello ha elegido a Toñi Moreno y el programa 'Déjate querer' en el que la joven ha confesado varios detalles que han hecho que se rompiera en directo. Y es que esa misma mañana le había ocurrido algo personal que hacía que estuviera especialmente sensible.

"Me encuentro en este momento bien, con ganas de seguir adelante, luchar, vivir la vida como siempre. Lo que pasa que hoy he tenido una cosa personal que me marca... que es muy doloroso para mi. De mi madre", explicaba la modelo quien destacaba que estaba siendo un día duro. "Sé que va a salir adelante y lo va a superar porque fuerte es como ella sola".

Telecinco

La madre de Olga Moreno superó un cáncer de mama cuando la joven apenas tenía 16 años: "ella era la que nos daba ánimos a los demás", algo que ha heredado. Aunque ha confesado que "prefiero ver a la gente mejor para ellos que verme a mi bien", lo que hace que no cuente sus problemas ni siquiera a su círculo cercano; Olga ha hecho toda una declaración de intenciones: "Me voy a cuidar yo misma a parte de seguir siendo cuidadora, porque yo soy así. Pero voy a pensar también en mi y voy a tirar para adelante como toda la vida".

Así, ha asegurado que sus planes de futuro pasan por viajar, disfrutar y ser feliz. Unos planes en los que podría entrar la televisión: "¿Por qué no? Me siento a gusto aquí, en 'Supervivientes'. ¿Por qué no?", contestaba. Así, sin mencionar el nombre de su ex, del que ha dicho que "le quiero mucho", ha confesado que quiere disfrutar y superar junto a su hija y su familia lo que la está pasando.

Telecinco

Olga Moreno ha subrayado lo unida que se encuentra a su familia desde bien pequeña, destacando el papel de "amiga madre" que tuvo su madre con los 6 hermanos desde su infancia. Así, busca protegerlos siempre de su implicación en el mundo de la televisión: "No soy partícipe de eso. No quiero que entren en nada. Se lo he pedido por favor, por activa y por pasiva". Algo que, ha confesado, ha tenido que pedir más a su hermana mayor porque "los tweets los carga el diablo".



Y es que la imagen de Olga se catapultó a los platós desde que participó en el concurso de Telecinco, donde acabó siendo la ganadora. Una victoria de la que ella misma se sorprende: "Yo no soy así de fuerte pero pienso que todo es de cabeza". Sobre su participación, Moreno ha asegurado que su hija Lola siempre fue su motivación y que lo peor fue el hambre, además de lo que se encontró después. En tono de broma, Olga confesaba que, de saber lo que la esperaba en España, "con los ojos cerrados estaría allí ahora".

La situación sobre su madre que hacía que no estuviera bien emocionalmente, por lo que Toñi Moreno la agradeció que acudiera aunque manteniendo temas en silencio: "a mi me da pena no poder llegar a lo profundo". No obstante, anunció que volvería "para hablar de todo".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io