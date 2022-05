El concurso de Supervivientes fue un antes y un después para Olga Moreno. Así lo ha confesado en el programa 'Déjate querer' donde ha repasado cómo después de volver de Honduras comenzó a sentir el cariño del público como nunca antes, algo que ha seguido sintiendo a día de hoy. Esto impulsaría a la ex de Antonio David, a pesar del hambre que sintió, a volver en algún momento a la isla y es que, asegura, le vino muy bien. "Es muy duro pero muy gratificante. Volvería a ir".

Aunque no ha visto nunca ninguna gala de su edición, ahora, años después de haber estado disfrutando de la experiencia, está siguiendo muy de cerca esta edición. "Me está gustando muchísimo esta edición", aseguraba. Y es que su amiga, Ana Luque, a la que defiende Rocío Flores desde el plató, es una de las concursantes. ¿Qué le parece que Ana Luque esté en 'Supervivientes'?

Una amiga dicharachera a la que aún no está viendo en el concurso tal y como ella la conoce, lo cual echa de menos. "Necesito ver a mi Ana", añadía confesando que la gustaría darla una sorpresa en Honduras: "Me encantaría. Se muere", aseguraba entre risas. "Ana es súper lista pero ella es así. Le parece todo el mundo tan bonito, el mundo es de rosa, toda la gente es buena... es muy graciosa".



En el concurso, Ana Luque ha hecho una relación de amistad muy cómplice con Kiko Matamoros, lo que se demuestra en muchos de los momentos. Precisamente, sobre el colaborador ha asegurado que es uno de sus favoritos, después de su amiga: "Va a aguantar hasta el final y va a ser uno de los finalistas", confiaba la ganadora. Y es que, "a parte de amigo le debo mucho a Kiko, porque siempre ha estado ahí. Me ha defendido en Supervivientes y me gusta verle el personaje melancólico, gracioso...".

Además, Olga ha destacado que se ha sorprendido mucho con Nacho Palau con quien se emocionó en su entrevista con Toñi Moreno.

