Nacho Palau no es santo de devoción de sus compañeros, y no es algo que los Supervivientes se esfuercen en ocultar. El ex de Miguel Bosé, que ya ha confirmado quién es su nueva pareja, ha sido el blanco de muchas broncas a lo largo de la edición, pero los meses pasan y el cansancio acumulado hace que cada vez estas discusiones vayan a más. Y esto se ha visto en la Palapa cuando Alejandro ha arremetido contra su compañero después de conocer que se había salvado de la expulsión, algo que ha achacado a una estrategia de "dar pena".

"Has vivido en todos los países del mundo, has estado con una persona millonarias, has tenido criados, dicho por ti...", empezaba a decir Alejandro subrayando que él no ha tenido esa situación en su vida, algo que Ignacio de Borbón apuntaba como "una falta de respeto" echarle en cara cómo han sido los 26 años de relación con Miguel Bosé. "Este hombre ha estado trabajando 4 años en una consejera para sacar a sus hijos adelante", matizaba Borbón; "¡y yo toda mi vida! También tengo un hijo pero no intento dar pena".

Telecinco

Y es que Alejandro comentaba un vídeo en el que se le veía en pleno ataque de celos junto a Yulen, Anabel y Ana Luque, en el que se enrabietaba ante la posibilidad de que se salvase a Nacho Palau: "¿qué se estará viendo fuera? ¿la gente no sabe cómo es Nacho Palau?", aseguraba mientras sus compañeros confirmaban que "ha robado y hecho trampas". "¡No es justo carajo! No es justo que dé pena cuando tiene una casa de 200.000€, el que no tiene casa soy yo. La pena mía", decía entre lágrimas, tras lo cual Yulen le animaba asegurándole que le ve como campeón.

Telecinco

Al ver las declaraciones del vídeo, Nacho se mostraba calmado y dolido afirmando que le ha "sorprendido" que Alejandro no le considere tan superviviente como él. "Yo no he tenido la vida que tú has tenido", aseguraba Alejandro, "ha tenido una vida de ensueño y viviendo del cuento", a lo que Nacho matizaba que "¿por qué esa vida tiene que ser mejor que la tuya?". Un ataque de celos que, desde el plató, Tania, con quien tiene una conversación pendiente, no veía con buenos ojos poniendo gesto serio al escuchar a su chico echarle en casa a Nacho quedarse en la casa cuidando de sus hijos: "Tus hijos tienen 11 años y has estado 26 con Miguel", argumentaba Alejandro sin llegar a un entendimiento con Nacho.



Sobre la bronca, Joaquín Prat ha sido muy contundente en 'El Programa de Ana Rosa': “Esto de Alejandro lo entiendo como que él piensa que merece más el premio que Nacho Palau. Y eso de que Nacho ha estado en casa mientras el otro trabajaba... ¿Estar en casa con los niños no es trabajar?”. Además, añade que estas broncas denotan que al concursante “le falta madurez”. Ante todo esto los colaboradores han destacado que no saben cómo se sigue salvando semana a semana, algo que Isa Pantoja tiene claro: “No creo que la gente le vea como una víctima, como superviviente ha hecho todas las cosas, también destaca porque discute y da contenido. Al final eso le gusta a la gente”.

