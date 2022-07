Yulen Pereira se ha convertido en el nuevo expulsado de 'Supervivientes'. Sin embargo, antes de marcharse ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Anabel Pantoja, a quien sorprendió con una romántica carta. Ahora, durante el tiempo que han estado juntos han podido escuchar unas declaraciones que el esgrimista realizó junto a Marta Peñate hablando sobre Omar Sánchez y la relación que ha mantenido con la colaboradora en Honduras.

El superviviente fue muy claro cuando su compañera le preguntó si le daba pena cómo podría estar sintiéndose la ex pareja de Anabel Pantoja al ver lo que había pasado en Honduras entre ellos. "Pena no me da. A mí Omar ni me va ni me viene, no le conozco", le reconoció dejando claro que él ante de entrar al concurso no sabía ni quién era el canario.

Telecinco

Yulen desveló que Omar "no tiene nada que ver con él" por lo que es algo que no le preocupa. Sin embargo, confesó que sí que hay algo que hubiese cambiado de su concurso respecto a Anabel Pantoja. "Me da pena Anabel, igual que me da pena de mí. Eso es algo que me gustaría haber cambiado, que ella no estuviera tan rayada y con tantas cosas en la cabeza", indicó dejando claro que a lo mejor le hubiese gustado que lo que ha pasado entre ellos sucediese fuera del concurso.

"Era una cosa que era entre ella y yo. No entre ella, yo y media España. Ella y yo lo hemos hablado un par de veces y me hubiese gustado empezarlo fuera sin tanto foco mediático, pero los sentimientos no se pueden controlar y si ha surgido así ha surgido así", indicó asegurando que eso no quiere decir que no esté seguro de que quiere estar con ella.

Anabel Pantoja reacciona a las declaraciones de Yulen

La sobrina de Isabel Pantoja, al escuchar todo lo que ha dicho su novio se ha quedado en 'shock' y es que parece que hay un tema que le ha dolido. La colaboradora parece no estar de acuerdo con que se arrepienta de que todo se haya hecho público allí, y es que siente que las cosas surgieron de manera natural. "Ya hablaremos cuando salgamos y ya está. La cosa ha salido así. No me gusta hacer daño a nadie pero yo entré aquí como entré. Mis sentimientos iban a estar seguro, estoy muy pillada", ha desvelado.

Además, ha recalcado que no cambiaría lo que tiene con Yulen Pereira a pesar de que se haya hecho tan mediática su relación. En cuanto a Omar Sánchez ha confesado que no quiere hablar de él, aunque dejando claro que cierra toda posibilidad a una reconciliación. "No voy a hablar sobre este tema y voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años. No me puede dar pena una persona que he querido".

Telecinco

En ese momento ha reconocido que, aunque le parece "cínico llamarle cuando salga", le gustaría que estuviese en su vida de alguna forma. Tras esto, ha mantenido una pequeña charla con Yulen Pereira en la que le ha mostrado lo dolida que está al escuchar que se arrepiente de lo que han vivido en la isla recordándole que fue él el primero en hacer público lo que sentía mientras hablaba con Kiko Matamoros. "No es eso, me hubiese gustado que no fuese tan mediático pero los sentimientos no se pueden controlar y ha surgido así", le ha explicado Yulen dejando claro que eso no es lo que quería decir.

Unas situación en la que ha querido ayudar Marta Peñate dejándole claro a la colaboradora que el esgrimista está muy ilusionado con ella y que no debe malinterpretar sus palabras. Un tema que la prima de Kiko Rivera parece querer arreglar cuando salga.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io