Anabel Pantoja se ha convertido en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. La colaboradora se ha quedado a un paso de la recta final y no ha podido evitar emocionarse al mandarle un cariñoso mensaje a todos sus compañeros y al equipo. Un momento que ha aprovechado para agradecerle tanto a Lara Álvarez como a todos el cariño que le han dado en estos casi 90 días que ha estado en Honduras. "Casi nadie iba a confiar en mí. Ni yo misma. Esta aventura me ha cambiado la vida", ha confesado visiblemente emocionada.

Por su parte, Jorge Javier ha querido aprovechar la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras. "Tengo ganas de abrazarte y darte un beso, como presentador tengo que decirte que estamos trabajando con una mujer cada vez más profesional y eso es un auténtico placer. ¡91 días! Te puedes ir muy muy orgullosa de tu paso por el concurso, aquí te esperamos con los brazos abiertos, toda la gente de tu programa estamos deseando verte", ha indicado el presentador que ha vuelto al plató de 'Supervivientes' tras estar de baja médica.

Sin duda, un mensaje que ha emocionado mucho a la colaboradora. La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que ella ya se siente ganadora por haber conseguido aguantar tanto tiempo en Honduras. "La final para mí es esto, que la gente me quiera, los compañeros que me llevo...", ha confesado visiblemente emocionada y reconociendo que ahora quiere centrar su cabeza en lo que pasará fuera. "Me inquieta llegar y encontrarme con la realidad, el trabajo, las facturas...", ha explicado.

De hecho, ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Jorge Javier si sus compañeros habían sido muy duros con ella. "Hoy han hablado fenomenal de ti, estaban encantados contigo y todo el equipo del programa estaba deseando que la salvada fueras tú", le ha confesado Jorge Javier reconociendo que el resto de días no ha podido verlo por estar enfermo.

Kiko Matamoros sorprende con sus bonitas palabras hacia Anabel Pantoja

Sin duda, uno de los más críticos con ella ha sido Kiko Matamoros. Tras su expulsión, el colaborador dejó claro que no quería que ella ganase el concurso. Sin embargo, al conocer que era la expulsada ha reconocido que le ha dado mucha pena."Sé la ilusión que le hacía estar en la final y me da mucha pena por ella. Yo quería que hubiese llegado", ha reconocido confesando que estaba de acuerdo con Jorge Javier en que ha notado una gran evolución en ella.

Unas bonitas palabras que han sorprendido al presentador, que no ha dudado en anunciarle a Anabel Pantoja que Kiko Matamoros también hubiese querido verle en la final. Una noticia que ha terminado rompiendo por completo a la colaboradora. "Entonces con eso ya me puedo ir satisfecha", ha confesado mientras desde plató la pareja de Marta López Álamo le reconocía que "se lo merecía" ya que ha estado "ofreciendo un espectáculo" a todos.

