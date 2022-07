Lourdes Maldonado, el nuevo fichaje de TVE para las mañanas

Primero supimos el fichaje de Marc Calderó y ahora se hace pública la entrada de Lourdes Maldonado en TVE. Juntos, estos dos periodistas serán los encargados de presentar el magazine que prepara La 1 para el inicio de la próxima temporada. La cadena, que está buscando nuevas fórmulas de información y entretenimiento para atraer a la audiencia a la televisión pública, confirma así quiénes serán los dos nuevos rostros de la actualidad en la franja de la mañana. La decisión va en una línea de renovación de la programación de RTVE, que ya ha cancelado España directo, Maestros de la costura y La noche D, entre otros programas.

El plan de Televisión Española pasa por estrenar el magazine producido por Cuarzo, aún sin nombre, justo para el comienzo del próximo curso. Su lugar en la parrilla de La 1 será a continuación de La hora de La 1 que, al menos por el momento, sí tendrá continuidad en septiembre, con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo al frente. De este modo, el nuevo espacio competiría directamente con Ya es mediodía, el programa que iba a presentar Marc Calderó en Mediaset tras la reorganización de presentadores de no haber tenido la oferta de TVE.

Lourdes Maldonado: el salto de los informativos al magazine

Esta guipuzcoana cambia la rigidez del informativo por un formato más desenfadado como es el magazine en su nueva andadura en TVE. Lourdes Maldonado pasó algo más de dos décadas en Antena 3 Noticias, donde formó parte del equipo de dos de sus ediciones y también fue directora y presentadora del Telediario de Telemadrid.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io