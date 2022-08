En medio del verano el cambio de caras conocidas al frente de los programas de televisión de cabecera es habitual. Lo que no lo es tanto es que se dé en medio del mes de agosto y es que, a estas alturas todos los programas han hecho ya sus relevos de vacaciones, pero no ha sido el caso de 'El programa de Ana Rosa'. Después de los cambios de presentadora, ha llegado el momento en el que Patricia Pardo coja las vacaciones y disfrutara de su primer verano con Cristian Gálvez como pareja, (y nos cuente cómo lo disfruta, como hacen el resto de famosos). Una baja que el programa sustituirá por su compañera, Beatriz Archidona, periodista de Mediaset que lleva varios años trabajando en el programa por lo que su rostro ya es conocido para los telespectadores habituales, lo que ha hecho que el relevo de presentadoras haya sido un momento muy emocionante para ambas que casi acaban llorando en el sofá de El Club Social.

Patricia Pardo se ha mostrado encantada de presentar a Beatriz a la que ha calificado como "gran profesional" y ha dado valiosos consejos. "Que es una mujer bellísima ya lo saben ustedes. La conocen desde hace muchos años, pero que es una profesional extraordinaria solo lo intuyen porque lo mejor está por llegar. Es tu momento, solo espero que lo disfrutes y que lo aproveches porque esta es la mejor escuela. Te deseo lo mejor, que brilles como tú sabes", le pedía a su compañera. A su lado, Beatriz se ha mostrado también emotiva y agradecida por la oportunidad.

El relevo ha sido simbólico y literal, y es que Patricia le ha pasado una gran pila de folios en la que, bromeaba, estaban los temas de los que se iba a hablar en El Club Social: "No, esto es solo la historia de Anabel y Yulen", bromeaba Beatriz quien también ha recibido el botijo que se ha convertido en un símbolo del programa.

