José Ortega Cano se 'cuela' en 'El Hormiguero'. No es que el torero haya sido uno de los invitados por Pablo Motos a su programa sino que su frase viral, "Mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!" que pronunció en su entrevista con Ana Rosa Quintana, ha aparecido 'por sorpresa' en el plató de Antena 3. El padre de Gloria Camila se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana gracias a su afirmación, dirigida a Ana María Aldón, y, aunque ya ha pedido perdón por sus palabras, la frase está llamada a convertirse en historia de la televisión.

La frase viral de Ortega Cano se ha 'colado' en 'El Hormiguero' de la mano de Marron y su habitual sección de ciencia. El colaborador quería mostrar al cantante Manuel Turizo, invitado de este 13 de octubre, y a Pablo Motos cómo se hacían cometas de glicerina y, al observar la explosión del experimento, se ha podido oír el comentario de Marron. "Semen de fuerza" se ha escuchado y, aunque las cámaras no han captado el momento, el colaborador ha reconocido, entre risas, "no lo he podido evitar".

El Hormiguero

Gracias a Marron, el 'semen de fuerza' de Ortega Cano se ha 'colado' en Antena 3, la competencia de Telecinco donde se pronunció en 'El programa de Ana Rosa', y su frase viral ha generado todo tipo de comentarios y ha arrasado en redes sociales. No es la primera vez que unas palabras del torero hacen 'historia'. ¿Quién no recuerda su "estamos tan agustito"? Fue hace 26 años en la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cuando Ortega Cano, bastante animado, subió al escenario a cantar ante el enfado de su mujer, Rocío Jurado. Ahora, su 'semen de fuerza' amenaza con reemplazar a su "estamos tan agustito"