Victoria Riba, más conocida por su nombre artístico Vicco, es una de las candidatas que participará en el próximo Benidorm Fest 2023, una gala que tendrá lugar el 31 de Febrero y nos dará a conocer al nuevo representante del Festival de Eurovisión.

Tras el éxito que tuvo Chanel Terrero tanto en la preselección y en el propia Festival, donde quedó en tercera posición después de Ucrania y Reino Unido, muchos cantantes se han animado a participar en esta nueva edición del Benidorm Fest, entre ellos Victoria, pero ¿Quién es Vicco?

Vicco es una artista catalana que nació en 1996 (26 años) y se define como "camaleónica". A sus nueve años, ya apuntaba maneras dentro del mundo musical, comenzó a tocar el piano y meses más tarde, a su corta edad, ya había compuesto su primera canción.

RTVE

Pero su pasión por la música es algo que lleva en los genes. Su padre era bajista, y ella junto a sus hermanas crearon 'Carpanta', su primer grupo musical donde cantaba en fiestas y compartían sus letras en redes sociales.

Con una larga trayectora, Vicco es la autora de canciones como 'Memoria de pez' -con el que actuó en la gala de los elegidos de Radio Televisión Española-, 'Quédate', 'No me atrevo' o 'Pizza'. Además, cuenta con colaboraciones como 'Por las calles' junto a Adrià Salas o 'Con mucho gusto' del rapero canario Bejo. Pero eso no es todo, a sus 19 años Vicco fue telonera del mismísimo Alejandro Sanz en su gira 'Sirope'. Ahora la cantante se enfrenta a un nuevo reto profesional, el Benidorm Fest, y para ello ha escogido su tema 'Nochentera', una propuesta que va "a sorprendernos", según explicaba.

Vicco junto a la Drag Queen Sharonne, el represente de Eurovisión 2018, Alfred García, la girlband E'Femme, el bailarín Aritz Arén, la artista Karmento, el grupo de rock Megara o el ex triunfuto Agoney son algunos de los aspirantes para representarnos en Eurovisión 2023 en Liverpool.