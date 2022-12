La primera edición de Pesadilla en el paraíso, la versión de 'La Granja' está a punto de llegar a su final, y justo antes de cerrar las puertas de la granja de Cádiz, los finalistas han seguido disfrutando de momentos de total sinceridad entre ellos, sobre todo, al calor del horno de leña del que han disfrutado a modo de estufa en más de una ocasión.

Días después de que Bea Retamal se sincerase sobre su futuro con Dani García, ha sido Daniela quien se ha abierto en canal para explicar cómo fue su transición sexual, algo de lo que ha hecho bandera en más de una ocasión en el programa: "si durante este tiempo he inspirado a un niño o una niña para que sea él o ella misma, estoy feliz", ha confesado en más de una ocasión sobre su paso por el concurso.

Telecinco

Junto a Víctor Janeiro e Israel Arroyo, Daniela se ha sincerado por completo explicando cómo fue su transición. "Yo cuando tenéis veinte años me fui a Madrid a vivir sola. Quería ser lo que soy ahora pero me faltaba liberarme y lo hice yendo en Madrid dejando rienda suelta a lo que me apetecía ya que en mi casa no lo podía hacer: coquetear al maquillaje, vestir de una manera femenina... fue una transición pero socialmente era hombre". Una transición libre alejada de su familia, aunque esta siempre le ha apoyado.

La periodista recordaba que trabajaba de redactora en 'Sálvame' como becaria, algo que no le daba para ahorrar por lo que se fue a Estados Unidos donde trabajó primero como paseadora de perros y, tras ello, en cocinas de restaurantes que fue lo que le dejó ahorrar para lo que quería realmente: su operación. "Yo me fui a Nueva York con una mano delante y otra detrás porque necesitaba dinero para mi operación", explicaba Daniela a sus amigos.

Además ha explicado cómo poco a poco fue encontrando su personalidad como mujer más allá de su condición de transexual: "mis primeras relaciones como mujer eran muy maquillada, peluca, me ponía cinta aislante para simular pecho, con pestañas postizas... muy drag queen". Algo que fue dejando atrás encontrando finalmente su personalidad.