Maite Galdeano ama los animales pero parece que los animales no la corresponden todo como hubieran querido. La concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' está disfrutando de lo lindo con todos ellos presumiendo ser "la elegida de Dios" entendiendo lo que los animales la quieren decir, e incluso adoptando a un nuevo miembro para la granja. Pero parece que cruzó un límite que le salió muy caro y terminó teniendo que pedir un médico debido al susto que le dieron los cerdos, a los que ella misma quería dar cariño entrando en la cochiquera donde presumía de ser alabada por ellos.

"Ten cuidado que te van a morder", avisaba Avilés viendo que Maite acercaba la mano adonde estaba asomado uno de los cerdos, "a mi no me muerden", aseguraba la madre de Sofía Suescun. Así, se atrevía a entrar en la cochiquera para demostrar que a ella no le mordían por ser quién era.

Telecinco

Y finalmente llegó el mordisco. "¡Ay! ¡Llamad al médico!", gritaba Maite mientras intentaba salir, algo que Antonio Montero no le dejaba por haberse envalentonado antes, aunque rápidamente abría la puerta para dejarla pasar, tras lo que Maite mostraba el moratón que le había provocado el bocado del cerdo: "Sentí como un tenedor clavándose en la carne. Pensaba que me faltaba un cacho y todo", confesaba.

Telecinco

Pero afortunadamente todo quedó en un susto. Eso sí, esa misma noche, Maite pidió a Montero que le diera un masaje en el gemelo, donde estaba el moratón, aplicándole una crema para poder aliviar el dolor que aún le producía: "Tiene unas manos dignas de un masajista", decía vacilando al paparazzi a quien quería poner en un compromiso del que finalmente Montero supo zafarse.