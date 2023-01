Una semana. Tan solo una semana es el tiempo de convivencia de los diez famosos elegidos para participar en la segunda edición de Pesadilla en el paraíso. Tiempo que les ha bastado para hacer estallar una guerra total dividiendo la granja en dos bandos: por un lado, Maite y Kiko; por el otro, el resto de concursantes. Aunque si hay dos granjeros que se han enfrentado a suegra y yerno esos han sido José Antonio Avilés y Begoña Gutiérrez, quienes no se han cortado un pelo a la hora de hablar de sus compañeros. Y la respuesta ha sido igual de dura.

Maite tampoco se corta y en medio de una discusión con Begoña, después de que Maite y Kiko criticaran a Antonio Montero por no hacer nada, la ex amiga de Isabel Pantoja estallaba: "de él es de quien menos tenéis que hablar porque es el que más trabaja", a lo que Maite contestaba imitando a la Pantoja, algo que ya había causado una discusión entre ellas: "te crees que esto es Cantora. Dame lo que me debes". "¿Por qué no imitas a tu hija?", preguntaba la promotora musical.

Telecinco

En ese momento, hacía una imitación de ella sacando los dientes hacia delante. "Mi hija no está en este concurso y no voy a hablar de ella", respondía tajante Maite en medio de la imitación aún de Pantoja. "Esa señora tampoco está, no deberías hablar de ella", contestaba rápido la manager.

Pero no todo ha sido enfrentamientos entre ellas, y es que a la mañana siguiente, Maite contaba a sus compañeros su éxito de su canción 'Bésame' señalando sus acusaciones al representante de Rumanía de haberle copiado la canción 'Llámame', así como su papel como actriz, pidiendo incluso a Begoña que le representara: "yo es que solo me dedico a la música", argumentaba la promotora entre sonrisas. Un momento que generó diversión entre los compañeros de la granja.