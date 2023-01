Maite Galdeano es uno de los personajes de reality más destacados. Con polémicas y sentido del humor a partes iguales, la madre de Sofía Suescun se está convirtiendo en una de las protagonistas de Pesadilla en el paraíso a pesar de estar en la cuerda floja de las nominaciones junto a su yerno, Kiko Jiménez. Pero siempre intentando sacar la sonrisa a todo el mundo, pero esto ha cambiado en la última tarea del reality.

Para conocer algo más a los concursantes, todos ellos se han sometido a un particular árbol de la vida: un mandarino en el que cada uno de ellos ha elegido una palabra a la que dar significado con un episodio de su vida. Maite ha sido la primera en dar un paso para elegir su palabra y lo ha tenido claro: miedo. Y pronto sabíamos el porqué.

Telecinco

"Mi vida en el pasado ha sido un verdadero sufrimiento", ha comenzado relatando Maite sin mostrar un atisbo de pena en su tono de voz. "Me quedé embarazada muy jovencita, con 15 años, por no decirle a mi padre nada me ponía fajas para apretar la tripa", revelaba confesando que se lo dijo a su padre tras 5 meses, "ha sido una vida llena de maltrato, tristeza y mucho sufrimiento por no darle la razón a mi padre que me avisó de que era un canalla, y le dije que era todo maravilloso e incluso le mentía".

"Todo lo que yo ganaba, que era bastante, se lo gastaba en bingos, casinos...", relataba, "tuve que luchar mucho porque me dejaba anulada". La relación, según relata Maite, fue muy dura aunque se mantuvo durante 17 años. Pero dejaba claro que esta situación la tiene superada pues se quedó sola con 33 años y dos hijos pero después de varios años ha dejado atrás todo y ahora puede decir que está feliz: "soy muy feliz a día de hoy", zanjaba. Desde el plató, Cristian Suescun, revolviéndose en el sofá se negaba a comentar la revelación: "no creo que sea el momento ni el lugar para hablar de esto. Yo quiero a mi madre y quiero a mi padre".