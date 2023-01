Alberto y Laura Caballero convierten en oro todo lo que tocan, o más bien lo que crean. Estos dos guionistas y directores, hermanos, son los responsables principales de éxitos televisivos como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o El pueblo. Tras un largo recorrido por la televisión generalista, sus dos series de Telecinco tienen una estrecha colaboración con la plataforma Amazon Prime Video. Por eso, viendo las ventajas que supone el streaming para las series en el siglo XXI, era cuestión de tiempo que se planteasen la distribución de una nueva historia en otros proveedores y, por fin, es una realidad. Desde el pasado viernes 30 de diciembre está disponible en Netflix Machos alfa, la comedia que han ideado en torno a la construcción de la nueva masculinidad, o más bien a la deconstrucción de la anterior.

La propuesta está teniendo una gran aceptación en la plataforma, pues Machos alfa se ha situado como la serie más vista de Netflix en tan solo un fin de semana. La nueva líder del Top 10 ocupa ese codiciado puesto por aunar varias claves, como es un guion fresco y rápido, lleno de gags identificables en la realidad que nos rodea y un reparto que funciona a la perfección en la comedia. El trasfondo crítico, además, contribuye a sentir la serie como un retrato muy actual de situaciones cotidianas llevadas, en ocasiones, al extremo. Todo eso, pasado por el "filtro Caballero" que tan bien ha funcionado en sus otras ficciones capitulares. Por eso nos preguntamos, ¿qué podemos esperar de esta producción de cara a una posible segunda temporada?

¿Habrá una temporada 2 de Machos alfa?

Todavía es pronto para afirmar con certeza si Netflix dará luz verde a una segunda tanda de Machos alfa pero, viendo el éxito inmediato que ha cosechado la ficción, no sería de extrañar que los directivos de la plataforma en España validen la creación de nuevos episodios. La ventaja de trabajar con los hermanos Caballero y su equipo es que están más que acostumbrados a la producción frenética de aventuras cómicas para sus personajes, pues se trata de series de muchas temporadas. De modo que no sería raro que la casa del Tudum apueste por más risas en torno a Raúl, Pedro, Santi, Luis y todo su entorno.

Machos alfa: argumento de la temporada 2

Tras ver los 10 primeros episodios de la temporada de estreno de Machos alfa nos quedan ganas de saber más sobre los solteros cuarentones de la serie. De hecho, el último capítulo deja muy encarrilada la posible continuación de la ficción de Netflix. La clave está en que, pese a que los cuatro protagonistas han avanzado en los propósitos marcados por su curso de Machirulos en deconstrucción, aún les quedan grandes logros por conseguir. De hecho, el resultado de sus progresos es diverso, pues mientras dos de ellos consiguieron recuperar a sus familias, los otros dos perdieron a sus novias. La reafirmación de sus cambios y la pelea por tener relaciones sanas, modernas y equilibradas podría ser el objetivo de la segunda tanda, de ser confirmada por Netflix.