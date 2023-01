Kiko Jiménez ha tenido una de las visitas que más esperaba durante su estancia en Pesadilla en el paraíso. "Sofía me haría mucho ilusión, mi madre también, mis abuelos...", decía el concursante de la granja sobre quién querría ver en Cádiz, señalando con su sonrisa la emoción que le haría ver a su madre, de quien habló en su árbol de la vida. Y sus deseos han sido órdenes, y es que Carmina aparecía detrás de él para abrazarle rompiéndose ya de la emoción: "qué delgado te veo, en los huesos... ay pobre", decía. Una frase que Nagore apuntaba y es que, precisamente Kiko y Maite han generado polémica en la granja por comerse los restos de un costillar de una prueba delante de todos.

Sin poder parar de llorar, Carmina se sentaba en el banco junto a su hijo a quien daba un críptico mensaje de Maite Galdeano y uno directo de su novia: "Sofía me ha dicho que tienes que ser el ganador porque hay muchísima gente apoyándote, más de lo que tú crees. Que te acuerdes muchísimo de ella".

Telecinco

Tras recibir los mensajes, Kiko era el encargado de darle un mensaje a su madre: "No te valoro, no sé ni gestionar los sentimientos y aquí tengo mucho tiempo libre que paso pensando y me dio pena, me acordé de ti porque estabas con la operación reciente y menos mal que fui a verte", confesaba, tras lo que Carmina dejaba un comentario que resonaba a todos: "Menos mal que te dejaron ir a verme". "¿Cómo que me dejaron?", respondía Kiko.

Aunque en un primer momento el comentario quedaba en el aire, Sandra Barneda preguntaba de nuevo por esta pulla: "eso es cosa mía", aseguraba dejando la sospecha en el aire, "no es ni por Maite ni por Sofía.... el trabajo, el trabajo". Un comentario que hacía que todos respiraran aunque no muchos se creían y que Kiko matizaba: "porque tenía un compromiso y hasta el final no sabía si podía ir".

Tras ello Maite Galdeano aseguraba desde plató que "sí que tiene algo de celos del tiempo que pasamos Kiko y yo porque ella vive en Linares y no puede acercarse tanto como le gustaría".