revivirá el exitoso concurso japonés El castillo de Takeshi, que se estrenará en Japón a finales de abril, y contará con una versión especial española que estará disponible en exclusiva para los suscriptores de la plataforma en España más adelante este mismo año.



El nuevo reboot de ocho episodios volverá a las pantallas junto a las famosas ‘zamburguesas’ y el mítico grito de guerra ‘¡Al turrón!’, acompañados de más pruebas emocionantes y nuevos lemas. Los humoristas y guionistas Jorge Ponce y Javier Valera, de la productora Encofrados Encofrasa (La Resistencia, Buen trabajo), serán los productores ejecutivos y la dirección corre a cargo de Miguel Campos. Además, el dúo musical Venga Monjas será el encargado del tema principal y creará una canción en exclusiva para cada uno de los episodios del concurso en España.

Si te suena esto, es que ya tienes una edad. Si no, enhorabuena, tu vida está a punto de cambiar. #ElCastilloDeTakeshi llega pronto pic.twitter.com/5yJTrchcWI — Prime Video España (@PrimeVideoES) January 25, 2023

El castillo de Takeshi: así es la vuelta del "humor amarillo" en Amazo Prime Video

En los 90 y los 2000 varias generaciones nos reímos a mandíbula batiente con los golpetazos que se pegaban los concursantes de Humor amarillo, como se reestrenó en España el formato japonés original Fūun! Takeshi Jō en versión doblada. Y lo cierto es que parte de la clave de su éxito fue por sus voces. En la primera tanda, emitida en España entre los años 1990 y 1995, el doblaje estuvo a cargo de los humoristas Juan Herrera y Miguel Ángel Coll, aportando el toque local al programa.

En 2006, el concurso volvió a recobrar su popularidad cuando otra cadena recuperó el formato para atraer a las nuevas generaciones. El emblemático dúo de Fernando Costilla y Paco Bravo consiguió mejorar, si cabe el formato para el público español. Pues bien, ahora que el programa regresa a España, Prime Video ha decidido volver a contar con ellos, aunque en esta ocasión participarán como reparto secundario de esta nueva entrega.



El castillo de Takeshi en España contará también con otros conocidos cómicos españoles, que pondrán su voz y toque personal al concurso japonés entre los que ya se ha confirmado a Jorge Ponce, a cargo de uno de los personajes principales. Para quien no sepa qué esperar de El castillo de Takeshi, os recordamos la dinámica de tan variopinto juego televisivo.

El programa original japonés de los años 80 mostraba cómo 100 concursantes intentaban derribar el impenetrable Castillo de Takeshi enfrentándose a numerosas pruebas al aire libre. El público acompañaba a los concursantes mientras se enfrentaban a pruebas desafiantes que requerían un gran esfuerzo físico. Cruzar un estanque hecho de trampolines, recorrer un laberinto lleno de enemigos o sobrevivir a un puente colgante mientras eran atacados por pelotas era necesario para lograr entrar al inconquistable Castillo de Takeshi, con un premio final de 1 millón de yenes.