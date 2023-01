José Antonio Avilés ha sido el tercer expulsado de Pesadilla en el paraíso, tal y como aseguran sus compañeros que él mismo había augurado, y su salida, después de un gran número de polémicas con todos los concursantes, ha sido, lejos de lo que cabía esperar, un momento muy emotivo y es que al conocer la decisión de los telespectadores de mantener en el concurso a Kiko Jiménez, Tania Deniz y Mar López comenzaban a llorar por la estrecha amistad que habían empezado a forjar con él a pesar de las críticas. Unas lágrimas que pronto se trasladarían al propio Avilés que se ha roto en su despedida del concurso entonando el 'mea culpa' en varios aspectos: "soy insoportable", confesaba rotundo ante Nagore Robles.

"No lloréis porque sois muy valientes", apuntaba Avilés a sus compañeros a quienes les ha agradecido el trato que han tenido con él a pesar de todo: "me habéis ayudado incluso sin saberlo". Así, aseguraba que a lo mejor mañana mismo se arrepentía de haberse ido: "Yo he sido a lo mejor imbécil porque me he querido ir en muchas ocasiones y lo he dicho, y Nagore me ha dicho 'tira'". Un apoyo que le agradecía con un abrazo.

Para el colaborador de 'Sálvame' la estancia en la granja parece que le ha pesado más de lo que se esperaba: "Pensé que estaba preparado para un reality pero no". "A mi esto me ha superado, yo pensé que iba a ser muy fuerte de estar aquí, lo hablaba con mis amigos, pero es muy duro estar aislado del mundo (...) la cabeza me ha jugado malas pasadas, soy mi peor enemigo", ha reconocido. Y es que, reconocía que había "tenido malas contestaciones con gente que me llevo bien e incluso con gente del equipo que no podíamos hablar con ellos".

En este sentido, Nagore Robles le hacía una pregunta muy directa sobre qué era lo que podía haberle hecho salir tanto del concurso: "¿Has tenido miedo de encontrarte fuera lo mismo que en Supervivientes?", a lo que él respondía con un contundente sí. Una afirmación que le hacía romper a llorar definitivamente.

"Yo te conocí en el primer reality que hiciste, Supervivientes, y a lo mejor necesitas un tercero. Del primero a este has cambiado para bien muchísimo así que cuando llegue el tercero será casi perfecto", le animaba Carlos Sobera desde el plató, sacándole una sonrisa al colaborador.