Tania Deniz y Kiko Jiménez son los nominados de esta semana en Pesadilla en el paraíso y, como en el resto de las semanas, la organización ha preparado las visitas de sus respectivos defensores, aunque en esta ocasión se ha dado una vuelta de tuerca más y es que no han llegado únicamente para estar un ratito con los granjeros sino que se quedarán durante unos días para convivir con el resto de concursantes.

"Ahora todo vivirá un nuevo comienzo en la granja", anunciaba Nagore Robles a los concursantes en El Consejo dejando a todos en shock y es que todos pensaban que se trataba de la entrada de nuevos granjeros que llegaban para quedarse. Aunque la revelación de la vuelta de Maite Galdeano podría ser exactamente igual que si de un nuevo concursante se tratara, puesto que su salida no fue de las más lamentadas.

Telecinco

La primera en llegar era Maite Galdeano que llegaba al encuentro de Kiko Jiménez poniendo al día a su yerno rápidamente con un largo discurso con el argumento de que no le quedaba mucho tiempo para no desvelar la sorpresa, "me quedo para un rato", aseguraba a Kiko. Incluso llegaban a despedirse.

Telecinco

Lo mismo hacía Albert Barranco, quien protagonizaba un romántico beso al llegar a la granja. Esta es la primera vez que vemos juntos a Albert Barranco y Tania Deniz y más conviviendo en un reality aunque sí que hemos visto a los dos en diferentes concursos, siendo él ex concursante de 'Supervivientes' y ella ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

La sorpresa ha sido bien acogida por todos los granjeros a pesar de que María José y Maite habían tenido problemas en el pasado, nada ha trascendido aunque el encuentro ha sido muy tenso. "Nosotras nos llevamos bien", aseguraba Galdeano mientras que María José apuntaba que habían coincidido en un programa que se canceló. "Había pensado María José que estás muy aburrida aquí y si estás agobiada me quedo", aseguraba Galdeano quien ironizaba con su relación.