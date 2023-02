Este jueves 9 de febrero, Jordi Évole acudía de invitado a 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de su programa, 'Lo de Évole', que el 12 de febrero se estrena en el prime time de La Sexta. Son muchas las novedades que trae el programa y sabíamos que la entrevista iba a ser de lo más interesante, ya que el presentador ha estado con muchísimas celebridades. Pero esta noche ha ido más allá dejando a Pablo Motos asombrado por su nueva amistad. El catalán ha hecho muy buenas migas con la mismísima Isabel Preysler.

"Me han dicho que pasas muchas tardes en casa de Isabel Preysler...", le preguntaba el presentador generando un silencio en plató. Todo lo relacionado con la reina de corazones es de actualidad, y es que desde que anunció su ruptura con Mario Vargas Llosa, no hay día en el que no se conozcan detalles de la ex pareja. Jordi aprovechó este tirón para proponerle a la madre de Tamara Falcó grabar un vídeo al más puro estilo Bizarrap y Shakira: "Nos conocimos hace dos años y nos caímos muy bien, y eso que venimos de mundos diferentes", contaba.

20th Century Studios

"Quería hacer un video de promoción en el que estábamos leyendo de los dos en unos sofás". Entonces miraba a Isabel y le decía que por qué no hacía una canción anti Mario Vargas Llosa como había hecho Shakira con Piqué en su colaboración con Bizarrap". Podría haber sido una bomba de relojería pero Isabel Preysler, con toda la elegancia que la caracteriza, le contestó al presentador: "¡deja de decir tonterías!".

Allí, esperando para entrar en la tertulia, se encontraba la Marquesa de Griñón y confesaba que no sabía nada de esto: "Sí que viene a casa, pero lo que no sabía era lo de la canción", admitía Tamara entre risas. Évole tampoco perdía la oportunidad y se autoinvitaba a la boda de la madrileña aprovechando la buena amistad con su madre: "Necesitáis a un chico de barrio para que robe algo".