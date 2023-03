Si pensábamos que 'Supervivientes' no podía superarse, esta nueva edición de 2023, que ya tiene fecha de estreno, ha empezado ya fuerte con los primeros enfrentamientos, y lo ha protagonizado la hija de Raquel Bollo, Alma Bollo. La joven no ha visto con buenos ojos que algunos de sus compañeros la vean más fuerte a ella por haber ido al reality con su hermano, Manuel, por lo que ha querido dejar clara una cosa desde el principio explicando que son dos personas independientes que han ido a concursar por separado, pero hay a quien parece que eso le ha sentado 'regular': Jaime Nava.



El ex jugador de rugby, según Alma, ha llegado ya con visión de estrategia, y lo habría demostrado al elegir a Jonan Wiergo, con el que casi ni ha hablado como compañero de habitación, dejando al final a Alma con su hermano, cosa que no le ha parecido bien: "Ha elegido a Jonan, que apenas ha hablado con él, y nos ha dejado a mi hermano y a mí", decía ella, unas declaraciones raíz de lo que apuntaba Jaime sobre que podían 'hacer buen equipo uniendo fuerzas'. A Manuel tampoco le sentaba nada bien esa 'estrategia': "El que piense que podemos tener ventaja, que nos nomine y ya está", decía Manuel Cortés. "Quien me nomine por el argumento de que he venido con mi hermano… Para mí, como persona… deja mucho que desear", apuntaba Alma hablando con Jonan. Quizá te interese conocer a fondo a los concursantes de 'Supervivientes 2023' como Jonan Wiergo, Ginés Corregüela, Katerina Safarova o el propio Jaime Nava.

Mediaset

Parece que la modelo e influencer ya tiene 'cruzado' a su compañero a pesar de que ni siquiera han llegado aún a Honduras, por lo que esa tensión solo tiene dos vías de escape: o se arreglan, o va a peor. Lo que está claro es que Alma va a tener mucho cuidado con Jaime: "Nos está observando a todos por pura estrategia. Vete a competir. Me los como a todos con papas. Si me tienen que nominar que sea por lo que soy, no porque he venido con mi hermano... Ojo de loca no se equivoca, y yo estoy muy loca", avisa.

Mediaset