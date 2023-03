Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas la Gran Final de El Desafio 3. El programa presentado por Roberto Leal se despide tras coronarse como líder absoluto en todas sus entregas. El programa de Antena 3 ya ha sido renovado por una cuarta edición y muy pronto conoceremos a sus nuevos concursantes. De momento, Mar Flores está confirmada como concursante de El desafío 4.

Este viernes, Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero competirán en la última y emocionante gala de la temporada para convertirse en la ganadora de esta temporada. Para ello deberán superar los últimos e impresionantes retos.

A lo largo de 10 semanas, el grupo de concursantes integrado por Jorge Lorenzo, Ana Guerra, Florentino Fernández, Rosa López, Boris Izaguirre, Mariló Montero, Jorge Blanco y Laura Escanes han protagonizado intensos desafíos que han sido valorados por el jurado de programa. Emoción, tensión y superación han sido protagonistas en cada una de las entregas en las que hemos visto como todos los concursantes se han superado estos retos tras largas e intensas jornadas de ensayos y sesiones de preparación.

Esta gran gala final de la tercera edición de ‘El Desafío’, los 8 concursantes se enfrentarán a complicados y arriesgados desafíos, pero solo las cuatro finalistas optarán a convertirse en la ganadora de esta edición del programa, que podrá elegir la ONG que se lleva la tarjeta con 30.000 euros de premio. Por primera vez en la historia del programa son cuatro mujeres las que lucharán en esta última gala de la temporada.

Aun así, los cuatro chicos (Jorge Lorenzo, Florentino Fernández, Jorge Blanco y Boris Izaguirre) van a jugar un papel crucial en esta gran final, ya que tendrán que ayudar a las cuatro finalistas a conseguir su objetivo de ganar esta tercera edición formando equipo con ellas.

Cada una de las finalistas eligió a un socio entre los cuatro chicos que no se clasificaron: Rosa eligió a Flo; Ana a Jorge Blanco. Laura a Lorenzo. Y Mariló se quedó con Boris Izaguirre. Los puntos que los chicos consigan esta noche se sumarán a los de su socia en la final.

Los desafíos de la gran final

Mariló Montero se enfrenta a ‘La máquina infernal’, a un reto de habilidad en el que tendrá que ponerse a los mandos de un toro hidráulico para construir una pirámide de vasos sin romperlos. Laura Escanes intentará ganar con ‘Ritmo sobre ruedas’, ejecutando a la perfección una complicada coreografía sobre patines; mientras que Rosa López lo intentará con ‘Show en llamas’, un show tan espectacular como peligroso. Por último, Ana Guerra competirá por la victoria con ‘Operación Ballet’. La líder y primera finalista, tiene que convertirse en bailarina de ballet y deslumbrar a los jueces si aspira a mantener la primera posición.

En cuanto a sus socios; Jorge Blanco se enfrentará al reto ‘Danza en el aire’, una complicada prueba en la que él realizará una coreografía aérea que, debido a su peso y su envergadura tiene un alto grado de peligrosidad. Por su parte, Boris Izaguirre intentará ganar puntos para Mariló Montero protagonizando ‘Divas: el musical’, un espectáculo un musical en el que se homenajea a las grandes divas del pop. Florentino Fernández por su lado tendrá que tocar el ‘steelpan’, un instrumento caribeño de percusión, para acompañar, en directo, a la banda colombiana Morat. Jorge Lorenzo por su lado, tiene por delante arriesgado número de funambulismo con pértiga. De su gran equilibrio como piloto de Moto GP depende que Laura consiga ganar esta final.