Mar Flores ficha por 'El Desafío'. DIEZ MINUTOS te adelanta EN EXCLUSIVA que la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' es uno de los fichajes estrella de la nueva temporada del concurso de Antena 3 que ya está en fase de preparación ahora que su tercera edición está a punto de llegar a su fin con un rotundo éxito. Feliz tras volver a la televisión como colaboradora de Sonsoles Ónega, la diseñadora dará un paso más en su carrera en la pequeña pantalla y se atreverá con los retos que propone el concurso presentado por Roberto Leal. Hace unas semanas, la modelo ya comentó que estaba feliz con su regreso a televisión y su participación en 'El Desafío' es un paso más. "Hacia 30 años que no hacía directos y el volver a televisión me ha rememorado esos tiempos y es algo como montar en bicicleta que no se olvida y te motiva muchísimo, estoy muy contenta", comentaba sobre su trabajo en 'Y ahora Sonsoles'.

Ahora, Mar Flores continúa los pasos de Ágatha Ruiz de la Prada, Jesulín de Ubrique, María Pombo, Omar Montes, Laura Escanes o Florentino Fernández, concursantes de 'El Desafío' en sus tres primeras temporadas, y ficha por la cuarta edición del concurso de Antena 3. Seguro que la modelo va a por todas y ya hay ganas de ver cómo se enfrenta a la mítica prueba de 'El Desafío', la apnea, que en esta tercera edición ha visto cómo Rosa López batía el récord de la prueba al permanecer 4.40 minutos sumergida en el agua sin ayuda para respirar. Mar Flores está viviendo una buena etapa profesional gracias a su trabajo en televisión aunque, en el plano personal, su hijo Carlo se enfrente a un juicio por un presunto delito de estafa continuada. El joven y su madre están tranquilos y ambos confían en la justicia ya que, como el actor dejó claro en un comunicado, "no tenía intención de engañar o causar daño económico" y él y su socio depositaron las cantidades supuestamente estafado en el juzgado aunque el proceso siga su curso. "Es un proceso que lleva su proceso, ya está todo ya acordado y solucionado, todo lo demás que se salga de ahí yo no voy a entrar a desmentir ni a nada, estamos todos tranquilos y bien", comentó Mar Flores sobre el problema de su hijo con la justicia.