"Como me pase lo mismo que la semana pasada... me ahogo. Me muero". Con estas declaraciones empezaba la noche Rosa López en la gala en la que se enfrentaba a la prueba más dura de El Desafío: la apnea. La prueba más dura del concurso que tanto marcó a Laura Escanes. Aguantar tiempo bajo el agua requiere, además de mucha preparación, mucha tranquilidad y relajación para no perder los nervios cuando llegan las contracciones de los músculos pectorales. Esto hacía que, a priori, Pilar Rubio, jurado en esta edición, no confiara mucho en que la cantante pudiera hacer una gran marca: "es una tranquilidad con la que parece, en principio, que Rosa no tiene. Pero lo mismo nos sorprende", aseguraba en el inicio del programa, aventurando lo que pasaría minutos después. Y es que la cantante aguantó 4:40 minutos, batiendo el récord de Jorge Sanz de 4:37

Antena 3

Ver que Rosa había sido capaz de romper este récord y batir la gran marca del actor emocionó a todos los presentes. Público, jurado y concursantes se pusieron en pie para aplaudir el gran hito que había logrado su compañera. "¡Madre mía! ¡Me parece una auténtica locura!", aseguraba Roberto Leal al anunciar la marca. "Yo un tipo implacable y bastante insensible, y es la primera vez que echo una lagrimita. No sabes lo feliz que me has hecho, porque te quiero mucho y quería que ganases un programa. Toda mi admiración", reconoció Santiago Segura.

"Me siento muy feliz porque Rosa haya encontrado esa paz, debajo del agua has estado en tu pequeño cobijo. Eres como el ave Fénix, nadie te destruye", añadía Pilar Rubio al ver la cara de emoción que también tenía Rosa al recuperarse y recobrar poco a poco el aliento. "Lo que digamos va a empeorar este momento. Solo tú has logrado ser lo que eres, superación. No vuelvas a preguntar jamás a nadie por qué todo el mundo te quiere", apuntaba Juan del Val.

Antena 3

Una actuación que le ha servido una puntuación también de récord y es que, después de obtener los tres dieces del jurado, Juan del Val ha roto el botón de la injusticia para añadir sumar 5 puntos a su puntuación, obteniendo la máxima jamás dada en el concurso. "Ha habido varios 30 por la apnea, pero lo bueno es bueno, y lo excepcional y único se merece algo excepcional", explicaba el escritor. Con esta marca, Rosa consiguió que la tarjeta final del concurso aumentara hasta los 10.500 euros que ha entregado a la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger-TEA.