Manuel Cortés y Katerina Safarova parecen haber protagonizado el romance de esta edición de Supervivientes. La 'parejita' ya comenzó muy unida durante la preconvivencia en el hotel de Madrid, donde la rusa forjó lazos con los dos hermanos, aunque la amistad con Alma, que habló por primera vez de su relación con Chiquetete en televisión, saltó por los aires en la primera nominación. Ya han vivido sus primeros momentos románticos e incluso han dormido abrazados y apartados del grupo en las duras noches de Honduras.

Un tonteo que no se han creído muchos de los tertulianos de Supervivientes que consideran que es una simple atracción. Incluso la madre de Manuel, Raquel Bollo, ha repetido en varias ocasiones que no cree que la relación vaya a más, aunque su hijo ha confesado que sí que le gusta su compañera.

Telecinco

Después de la revelación de su hijo, Raquel no se ha podido contener más y ha confesado lo que opina de Katerina: "Si a él le gusta Katerina pues le gusta, pero si me preguntas a mí, no me gusta Katerina". Y es que no confía en que no pueda estar jugando con su hijo y finalmente se la cuele como hizo con Alma: "no sé cómo será fuera pero aquí no me gusta lo que está haciendo". "He visto una Katerina en la otra playa con otra actitud y casualmente que está al lado Manuel tiene esa actitud", en relación con las broncas con Asraf, "ha estado dos semanas con él, lo que ha dicho de Asraf se lo podía haber dicho en la otra playa y no esperar a ahora".

"Puedes ser la Arelys de esta edición", bromeaba Ion Aramendi con Raquel al ver que negaba rotundamente que su hijo estuviera enamorado, al igual que la madre de Yulen Pereira hizo durante el concurso de su hijo en Supervivientes. "No, quien me conoce sabe que no voy a ser así. Son jóvenes, mi hijo está libre, Katerina creo que también, que disfruten", se apresuraba a decir Raquel.