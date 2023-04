El pasado lunes, la cuenta oficial de Eurovisión de la BBC anunció los artistas que intervendrán durante las semifinales y la final de Eurovisión 2023. Para sorpresa de los eurofans españoles, la tercera clasificada de la edición anterior no aparecía en la lista. Algo que generó gran cantidad de especulaciones en torno a si había sido la propia cantante la que había rechazado la invitación.

La propia Chanel ya explicó que nadie de la organización británica, que lleva a cabo los preparativos en conjunto con Ucrania, se había puesto en contacto con ella para, siquiera, darle alguna explicación o hacerle alguna oferta. No obstante, se trata de un movimiento que, hasta ahora, no había supuesto ningún pronunciamiento por parte de la emisora británica.

El motivo por el que Chanel no actuará en Eurovision

Nius ha confirmado que nunca fue invitada ni a la final ni a las semifinales. Expone el motivo por el que decidieron no contar con la española, indicando que en la televisión británica se maneja una explicación interna: "No encajaba en la escaleta del espectáculo que tenían planeado para el festival por razones creativas", ya que entienden que la actuación de Chanel es demasiado sensual. Según su información, la BBC asegura que "no es nada personal" y que la decisión fue tomada atendiendo solamente a "criterios televisivos".

Por su lado, RTVE ha querido desmarcarse de la polémica y tomar un tono conciliador. "No tenemos nada que decir, salvo que RTVE tiene excelentes relaciones con la BBC y con Chanel", afirma uno de sus portavoces al mencionado diario.

Entre los otros artistas invitados en esta edición, se encuentra la cantante internacional Rita Ora, un fichaje que demuestra el poder de Eurovisión para cruzar cada vez más fronteras. Go_A (Ucrania 2020 y 2021), Jamala (ganadora en 2016 por Ucrania), Mahmood (Italia (2019 y 2022), Netta (ganadora en 2018 por Israel) y Duncan Lorence (ganador en 2019 por Países Bajos), son algunos de los cantantes que completan la lista.