En shock. Así se quedó Raquel Bollo al saber que será la próxima persona que visite Honduras para dar una sorpresa a uno de los concursantes, en su caso a dos: a sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo. "El próximo domingo estará en Honduras... ¡Raquel Bollo!", anunciaba Ion Aramendi, presentador de 'Conexión Honduras'. "Por fin, estoy deseando", decía la colaboradora televisiva, alzando sus manos en señal de victoria y visiblemente emocionada. La sevillana se pierde la Feria de Abril -sólo unos días- para poner rumbo a 'Supervivientes 2023', donde, por fin, se reencontrará con sus hijos.

"Tengo muchas ganas de que me sientan, de darles mucho cariño y fuerza, es un chute de energía para cualquier persona que esté allí, creo que ellos lo necesitan igual que todos. Ahora es su momento y yo estoy loca por abrazarles y darles mucho amor", afirmaba Raquel, que sabe perfectamente por lo que están pasando sus hijos porque ella también participó en el concurso en 2007, la edición que ganó Nilo Manrique.

Capturas TV

La colaboradora televisiva quiere dar mucho ánimo a sus 'retoños' después de escucharles decir que la "echan mucho de menos". Pero tiene claro que también les va a dar algún tirón de orejas. "Cuando algo de mis hijos no me gusta se lo digo a ellos y es una vez más lo que haré, de manera cariñosa porque creo que están en una situación límite y lo que pueda aconsejar sin desestabilizar lo voy a hacer", ha asegurado Raquel.

Ante un posible encuentro con Asraf Beno, con que Manuel ha tenido varios encontronazos durante el reality, la postura de Raquel parece clara: "Si verle es desestabilizarle prefiero no hacerlo y si le veo le trataré como a mi hijo".

Lo que Raquel Bollo no revelará del exterior a sus hijos

Captura TV

Kiko Matamoros, que estaba sentado en el plató al lado de Raquel, le ha lanzado una propuesta que la ha dejado totalmente bloqueada. "Ya que se permitió a Yulen decirle a su madre que había roto con Anabel, propongo que se le permita a Raquel decirle a Alma que Aguasantas ha roto con el padre de su hija, será un chute de energía que le ayudará a seguir en el concurso con mucha más fuerza, no creo que esa relación le gustara". Ante las palabras de su compañero, la colabora ha reaccionado asegurando que no tiene intención de revelar ese dato a su hija. "No tengo nada que hablar de ese tema, yo voy a hablar con mis hijos", sentencia.