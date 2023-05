Blanca Paloma ya lo tiene todo a punto para brillar en el festival de Eurovisión y, en su actuación, no va a faltar su seña de identidad: el gesto de la arquera. Ya conocemos muchos detalles de su actuación en Liverpool: en qué posición actúa o cuál será su look y en su 'Eaea' no puede faltar el gesto que la acompaña en todas sus actuaciones y posados ante la prensa. Pero ¿sabes de dónde viene el gesto de la arquera que siempre acompaña a Blanca Paloma? El gesto no está exento de polémica porque la comentarista italiana de la RAI lo ha criticado al igual que su forma de cantar.

Blanca Paloma hizo el gesto de la arquera por primera vez en el Benidorm Fest 2022 con 'Secreto de agua'

La primera vez que Blanca Paloma hizo el gesto de la arquera fue en el Benidorm Fest 2022 cuando se presentó con la canción 'Secreto de agua'. En aquella ocasión quedó quinta y fue Chanel la encargada de presentar a España en Eurovisión pero, gracias a esa canción, el gesto de la arquera se convirtió en su seña de identidad. 'Secreto de agua' no se compuso para este certamen sino que fue un encargo para la banda sonora del documental de RTVE Play 'Lucía en la telaraña'.

Gtres

El gesto de la arquera de Blanca Paloma simboliza a Diana o Artemisa

El asesinato de Lucía Garrido, un crimen sin resolver, fue la fuente de inspiración de Blanca Paloma para su tema 'Secreto de agua'. La joven aparecio muerta con signos de violencia en la piscina de la finca de su pareja lugar donde el hombre custodiaba los animales exóticos que la Guardia Civil decomisaba. El caso se archivó y el documental dejaba al descubierto las deficiencias de la investigación que acabó descubriendo una trama de corrupción animal que la Benemérita destapó en la operación Telaraña. Blanca Paloma ha desvelado que ver la cara de los familiares la animó a escribir este tema que se convirtió en un quejío y para cuya actuación hizo el gesto de la arquera simbolizando a Artemisa o Diana, diosa de la caza, la naturaleza salvaje, la luna y de la protección.

RTVE

Desde 2022, Blanca Paloma, que compatibilizaba la música con su trabajo de diseño de vestuario en teatro, incorporó el gesto de la arquera a sus actuaciones y apariciones públicas y no faltó en su 'Eaea' en el Benidorm Fest 2023. Tras su victoria y convertirse en representante de España en Eurovisión, la cantante dejó claro que la arquera no podía faltar. "El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntabais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser", comentó y ha cumplido su palabras ya que la arquera no faltará en Liverpool y el vestuario que lucirá en la final va a juego con su seña de identidad.