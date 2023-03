Dedicarse a la comedia implica unas cuantas dificultades y abrirse hueco depende tanto de las oportunidades que consigas como de la gracia que tengas. Pero en este sector, como en muchos otros, el ratio de mujeres ha sido mucho menor que el de los hombres durante décadas... hasta ahora. Ha llegado el Big Bang de la comedia femenina, un fenómeno imparable digno del análisis de sus propias protagonistas. Por eso, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Movistar Plus+ estrena el programa La explosión de las cómicas.



En un formato de miniserie (se compone de dos entregas que se estrenan el 7 y el 14 de marzo) podemos disfrutar de la reflexión de más de una veintena de cómicas sobre el momento actual para comprender cómo empezaron las pioneras del sector y la evolución de la comedia hecha por mujeres a lo largo de las últimas dos décadas hasta alcanzar la era multiplataforma (stand-up, podcast, YouTube, Tik Tok, Instagram, late nights, teatros, pabellones, televisión...).

Para situarnos en el saneado estado actual de la comedia en España debemos mucho a algunas pioneras. Grandes cómicas del S. XX como Mary Santpere, Lina Morgan, Gracita Morales o Rosa María Sardá han sido los referentes patrios de las cómicas actuales. Por eso es interesante conocer cómo marcaron e inspiraron a las cómicas de hoy.

Entre ellas está una de las figuras clave para los inicios del stand up en España con El Club de la Comedia y la apuesta por los monólogos de Paramount Comedy, Eva Hache, que aporta interesantes reflexiones sobre este oficio, tan relativamente nuevo para ellas.

En La explosión de las cómicas también podemos ver a Ana Morgade (Vamos a llevarnos bien), Anabel Alonso, Llum Barrera, Marta González de Vega o Paz Padilla, cómicas que ya tienen varias décadas de trayectoria, en contraste con otro grupo de ellas nacidas directamente de internet, como es el caso de Martita de Graná, Lalachus, Victoria Martín o Esty Quesada (Bake Off).

En medio, generacionalmente, estarían un buen puñado de mujeres que se han forjado "en la carretera", yendo a actuar a plazas y a clubs de mil lugares, y que también hacen humor en radio y en televisión. Patricia Espejo, Valeria Ros (FBoy Island), Asaari Bibang, Virginia Riezu, Esther Gimeno, Elsa Ruiz, Pilar de Francisco, Paula Púa y Eva Soriano que además estrena programa propio en Movistar+ Plus, Showriano.



El boom de los podcasts también ha servido de plataforma a unas cuantas comunicadoras que han incluido el humor en sus contenidos como son Inés Hernand (Benidorm Fest), Henar Álvarez, Nerea Pérez de las Heras, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.



La explosión de las cómicas: capítulos en Movistar Plus+

El primer programa se estrena el martes 7 de marzo y arranca reflexionando sobre la idea, aparentemente superada, de que las mujeres son menos graciosas que los hombres, deteniéndose en las diversas realidades que cada una transmite en su comedia, pasando por la sororidad que se masca entre ellas, qué implica la exposición que supone estar en el mainstream, cómo les ha afectado a algunas a nivel psicológico la fama repentina y hasta qué punto la terapia les sirve de caldo de cultivo para sus contenidos cómicos.

El segundo programa (de estreno el martes 14 de marzo) se centra en los grandes referentes del cine español. La mirada hacia el pasado sirve para cuestionar las dificultades, no ya solo de llegar a hacerse un hueco en esta profesión, sino de mantenerse en ella. Se habla de la variedad de estilos cómicos, que va en función de las personalidades de cada una de ellas; de la diferencia de abordar el humor de creación propia y los personajes de comedia en ficción; de los temas que trataban las mujeres en la comedia a principios del S.XX, en contraste con la actualidad; del haterismo en las redes contra ellas; de cómo está fiscalizado su físico… Aunque en este sentido reconocen que está habiendo cambios, y hasta Esty Quesada se alegra de que a los freaks, entre los que se incluye, se les haya abierto la puerta de la tele.