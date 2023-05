Blanca Paloma ha sido objeto de crítica en la RAI. Tras celebrarse la Segunda Semifinal de Eurovision 2023 en Liverpool, gala en la que no actuó como tal Blanca Paloma, pero sí que presentó su propuesta EaEa, descubrimos en qué puesto actuará en Eurovisión. Pero lo sorprendente llegó después. Como es común en las diferentes televisiones que emiten Eurovisión, los comentaristas designados de cada país se encargan de guiar al espectador durante las actuaciones. En la transmisión del festival en la televisión pública italiana, una de las comentaristas, Mara Maionchi, no se cortó a la hora de opinar negativamente sobre Blanca Paloma y, sobre todo, sobre su forma de cantar.

Mientras Blanca realizaba su característico gesto de arquera, Maionchi soltaba esta frase sobre la candidatura española: "Es una nana, pero el niño no se dormirá porque grita como una loca. Es demasiado".

Buenas noches amigos, no queríais Cristiano Malgioglio como comentarista en Italia pero nuestra nueva tía Mara Maionchi nos ha recién dado la versión 2023 de la Jennifer López de saldo 🇮🇹#EurovisiónRTVE #BlancaPalomapic.twitter.com/da1m4ydXg6 — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) May 11, 2023

La RAI ya criticó a Chanel en 2022

Al igual que ocurriera en 2022 con Chanel, la comentarista de la RAI, Mara Maionchi, no ha dudado en repetir la hazaña. El año pasado, Cristiano Malgioglio aseguró que Chanel era una Jennifer López de saldo -"La canción está bien para la playa en verano. ¡Pero Jennifer López solo hay una!", mientras que este año, Mara se ha burlado de la canción y de la voz de Blanca Paloma.

▶️ Cristiano Malgioglio, comentarista de la RAI en #Eurovision 2022 ha pedido hoy disculpas por los comentarios de Chanel durante la retransmisión



Califico la actuación de la representante española de “vulgar” y a Chanel como “Jennifer López barata”



pic.twitter.com/xuJyppF9XF — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) May 16, 2022

Los seguidores del certamen musical en España no han dudado en criticar la actitud de Mara, pero el usuario italiano que ha compartido el vídeo ha salido en defensa a la comentarista asegurando que solo se trataba de "una broma".

Aun así, la prensa internacional se rinde ante la ilicitana. “Arrolladora, vocalmente perfecta, hipnótica”, son algunos de los adjetivos que los periodistas asistentes a los ensayos publicaban sobre la actuación de Blanca Paloma. Algo que abre la puerta a un muy buen puesto en la final.