Paulina Rubio no deja indiferente a nadie allá donde pasa. En plena gira de reaparición mediática en España, la cantante compareció en el programa Showriano para presentar su próxima canción, No es mi culpa, después de su polémica entrevista en Y ahora Sonsoles. Todo iba bien hasta que, de repente, un comentario inocente de la presentadora fue tomado como un recuerdo de Paulina Rubio haciendo sus necesidades en plena playa y limpiándose con piedras.

La mexicana era entrevistada por Eva Soriano cuando bromeó: "Yo en mi casa ya tengo un trocito de España". Una declaración que no pilló en un primer momento Eva. "Mi hijo ya es un trozo de España", aclaró Paulina. "Pensaba que te llevabas una piedra del Teide", le respondía la presentadora con humor.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

Pero, entonces, llegó la respuesta de Paulina: "¡Ay, qué mala! Límpiame el culo, si puedes. Que me limpies el culo si puedes", le espetaba a la presentadora, totalmente atónica ante la situación. “¿El qué?, acertó a decir Soriano superada por lo inesperado de lo sucedido. “Que me limpies el culo. ¡Ay qué mala! No que eras bromista wey”, repetía.

“¿Qué expresión es ‘límpiame el culo’? No se la había oído a nadie, pero me encanta. Escúchame, ¿tú vas a la gente y le dices ‘límpiame el culo?”, le cuestionó Soriano. “¿Me estás tomando en serio o me estás tomando de...?”, zanjó Paulina Rubio en un momento que fue especialmente incómodo y ciertamente bochornoso.

Eva Soriano no sabía nada de las imágenes de Paulina Rubio

Os juro que no tenía ni idea de lo de la piedra. — Eva Soriano (@EvaSoriano90) May 18, 2023

Gracias a las redes sociales, tanto la propia Eva Soriano como el resto de espectadores han podido entender ahora el porqué de su salida de tono. Con este contexto, es comprensible que Paulina entendiese ese "pensaba que te habías llevado una piedra del Teide" como una referencia a la escatológica pillada, motivo por el cual le llamaba mala tan rápidamente. Con ese antecedente cobra sentido tanto que saltase de esa forma como que la invitase a limpiarle el culo, ya que es algo que precisamente estaba haciendo en las fotografías. "Os juro que no tenía ni idea de lo de la piedra", se apresuró a dejar claro Eva Soriano al conocer la intrahistoria del comentado incidente.