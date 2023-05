Era una de las grandes incógnitas de la temporada y ya ha sido resuelta. Tras la emisión de 'Got Talent 8', Dani Martínez anunció que se despedía del formato, cerrando así su etapa como jurado del concurso de talentos. Con pena pero respetado su decisión, sus compañeros jueces, Paula Echevarría, Edurne y Risto Mejide, le desearon lo mejor a través de sus redes. Pero la cuestión es que, esta meditada decisión dejaba en el aire quién ocuparía el puesto vacío en la mesa del jurado de cara a la temporada 9.



Como decía la canción de Queen, "the show must go on", por lo que productora y cadena se pusieron manos a la obra de inmediato. Tras unos meses de incertidumbre, Telecinco y Fremantle (productora del programa) ya tienen claro quién es el candidato perfecto para sustituir a Dani Martínez entre los jueces de Got Talent, y el elegido dejará conformes a los fanáticos del cómico de León.

'Got Talent' contará con Florentino Fernández como sustituto de Dani Martínez en el jurado

El presentador, humorista y actor (también de doblaje) madrileño añade un nuevo formato a su dilatada carrera en televisión. Florentino Fernández ('El Desafío 3', 'Masterchef Celebrity 5') ha sido anunciado oficialmente como el digno sucesor de Dani Martínez en la cuarta silla del jurado de 'Got Talent' de cara a la próxima temporada 9.

Su llegada viene a cubrir la vis cómica entre los jueces, abarcada previamente por Eva Hache, Paz Padilla y, en las últimas 4 temporadas, especialmente por su compañero y amigo desde los tiempos de Tonterías las justas y Otra movida, Dani Martínez, a quien toma el relevo.