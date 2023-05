Tras la despedida de Camino, las cocinas de MasterChef afrontaron una nueva prueba y la tensión regresó a los fogones. Sin embargo, los aspirantes protagonizaron un examen tan desastroso que al jurado del concurso de RTVE le costó decidir cuál de todos había sido el peor de la noche y, por tanto, ser el nuevo expulsado del talent.

Era una prueba complicada, lo que derivó en un desastre de cocinado. Álex, Jorge Juan, Francesc, Ana, Jotha y Marta, fueron los que tuvieron que enfrentarse al último reto de la noche en MasterChef. Solamente dos de ellos se salvaron del bochorno y ver la decisión final desde la tranquilidad de la galería.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jotha partía con una gran ventaja, después de ser el ganador del primer reto, que consistía en adivinar los ingredientes de un plato en una cata a ciegas. El aspirante leonés pudo escoger qué plato elaborar y asignar el resto a sus compañeros. "Os voy a joder todo lo que pueda", aseguró. Se mascaba la tragedia.

No obstante, Francesc, que tenía uno de los más sencillos, acabó por protagonizar uno de los peores cocinados de las últimas entregas. Su flan sin huevo no salió como esperaba y Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez sólo pudieron resaltar los errores, tanto de ejecución como a nivel de idea.

Francesc fue el elegido para abandonar el programa. El suyo era uno de los platos más fáciles de elaborar: un flan si huevo. Sin embargo, aunque el resto de sus compañeros también habían decepcionado a los jueces, su plato era el que más fallos coleccionaba. Con su característico buen rollo, el aspirante se despidió del programa y le dedicó unas palabras tanto a los jueces como a sus compañeros: "Estoy contento, he disfrutado a tope. Voy a echar de menos cocinar y aprender. He tenido mucha suerte en poder entrar. Es una experiencia inolvidable que se queda para toda la vida".

Toque de atención a Alex, el favorito de 'Masterchef'

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Primera crítica negativa de los jueces, programa 18! SEGUIMOS🔥👏 pic.twitter.com/jxX2xXlEyz — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) May 23, 2023

El plato de Álex ha sido categorizado como el peor de su paso por el concurso. Aunque el jurado tiene mucha confianza en él, ya le han advertido que un exceso de confianza o un pequeño traspiés pueden significar su adiós en el programa. Ayer tuvo suerte de que Francesc había hecho un plató bastante peor.

Francesc no dudó cuando le preguntaron quién quería que fuera el ganador de MasterChef 11 y apuntó a Álex. "Estoy contento, he disfrutado a tope. Voy a echar de menos cocinar y aprender. He tenido mucha suerte en poder entrar. Es una experiencia inolvidable que se queda para toda la vida", concluyó.