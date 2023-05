Las visitas en 'Supervivientes' suelen ser motivo de mucha alegría, porque tras semanas y semanas aislados del mundo, los concursantes por fin pueden ver y abrazar a uno de los suyos, a los que sin duda echan mucho de menos. Después de visitas tan esperadas como las de la madre de Adara Molinero, Pocholo -tío de Bosco- o los abuelos de Manuel y Alma Cortés, por fin le ha tocado el turno a Raquel Arias. Sin embargo, la modelo no se ha quedado con un buen sabor de boca después de que llegara su madre a Honduras, y es que aunque casi se deshacía en lágrimas de emoción al verla, la mujer tenía un mensaje que casi la deja descolocada.

Tras convertirse por primera vez en la historia de 'Supervivientes' en concursante secreta tras ser expulsada por la audiencia -por lo que ya ha habido acusaciones de tongo hacia el programa-, Raquel Arias debía, con un kit de camuflaje, evitar ser pillada por sus compañeros... y ha probado de su propia medicina, porque su madre llegaba también camuflada para darle una sorpresa. Raquel estallaba en lágrimas de emoción al verla: "¡Has venido hasta aquí, mamá! ¡Qué fuerte!", le decía. "Qué guapa estás", le respondía ella. "Pensaba que pasaba algo y por eso no veníais, mamá". Y todo era alegría hasta que la joven preguntaba por Moe, su chihuahua.

Mediaset

"Moe… Ahí te tengo que decir una cosa, cariño", decía la madre de Raquel, que pasaba de la emoción a ponerse blanca, poniéndose en lo peor... que resultaba no ser tanto: "A Moe no te lo vamos a volver a dar. Nos lo quedamos nosotros ya", decía a modo de broma, y es que le han cogido tanto cariño mientras se lo cuidan que parece que no quieren que se vaya. Una broma para la que ella no estaba preparada: "Qué susto, mamá. Casi me da algo. Estaba ya preocupada". "Él está súper bien. No se ha olvidado de ti, te espera en la puerta. Y cuando digo 'Raquel' levanta las orejas", le decía, una información con la que la concursante de deshacía.

Mediaset

Raquel está dándolo todo en el programa y, a diferencia de algunos de sus compañeros, ha decidido no entrar en trifulcas y que sus dotes de superviviente hablen por ella, y así se lo hacía saber a su madre, que se mostraba muy orgullosa: "Quiero llegar a la final, esto se está haciendo un poco duro, pero ya no queda nada. Estoy todo el día pensando en comer, echo mucho de menos la tortilla de patatas", le contaba también a su madre.