Alma Bollo se rompe en la despedida de su hermano, Manuel Cortés, en 'Supervivientes'. Este 28 de mayo en 'Conexión Honduras' el hijo de Raquel Bollo ha conocido que debe abandonar el concurso por los problemas de salud que arrastra desde hace unos días. Después de realizarle unas nuevas pruebas tras el primer parte médico que le diagnosticó una acumulación de heces en la zona del colon, el equipo médico ha decidido que no puede continuar en la aventura por su delicado estado físico, decisión que el cantante ha aceptado con resignación. "Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo, me da mucha pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, es imposible", dijo.

Manuel Cortés comunica a sus compañeros de 'Supervivientes' que abandona el concurso

Antes de abandonar Honduras y 'Supervivientes' para regresar a España, Manuel Cortés visitó a sus compañeros de concurso en la playa. Cuando le vio aparecer, su hermana Alma Bollo corrió feliz y emocionada a su encuentro pensado que volvía a la convivencia pero el cantante enseguida les ha comunicado que debía abandonar y la hija de Raquel Bollo se ha echado las manos a la cabeza y se ha puesto a llorar. "Me tengo que ir para casa. Se me rompe el sueño que tengo que llevo desde la primera semana siendo un pesado y a dos semanas del final. Pero ya no podía ser más insconsciente. Tengo una anemia como un caballo y no voy a estar arrástrandome por la arena", decía y alababa los cuidados que había recibido de parte de la organización.

Telecinco

Manuel Cortés a sus compañeros de 'Supervivientes': "Lo único que os pido es que me la cuideis"

Manuel Cortés solo hizo una petición a sus compañeros de 'Supervivientes' que afecta a su hermana Alma Bollo que hace unos días tuvo una bronca con Artur. "Lo único que os pido de verdad por favor es que me la cuideis porque, como entenderéis, ahora mis esperanzas están puestas en ella" les pidió. La joven se abrazaba, entre lágrimas, a su hermano y éste le decía que no la quería ver así. "Me voy a ir peor todavía no quiero verte así. Lo que queda es de risa comparado con lo que habéis pasado. Lo sabes tú y lo saben tus compañeros" "Pero era tu sueño, yo me quiero cambiar contigo" afirmaba la joven.

"Escúchame esto es muy fácil: si tú ganas, gano yo. Estás en una racha increíble, estás haciéndolo genial. Tú ahora puedes coger más el cofre que yo. No se te pase ni por la cabeza, son 12 días. Siento decirlo delante de tus compañeros y no sé si ganarás o no pero eres una clara finalista" le decía Manuel Cortés a su hermana Alma Bollo cuando se incorporó Laura Madrueño para dar unas palabras de ánimo al cantante. "Tú ya has ganado. Te has dejado la piel, has sido líder en tres ocasiones, un pescador nato y yo sé que toda esta aventura te la llevas en tu corazón", fueron las palabras de la presentadora que emocionaron a Manuel.

Manuel Cortés tras su despedida de 'Supervivientes': "Me arrepiento de no haber venido antes"

En su despedida, Manuel Cortés, que durante su concurso ha tenido broncas con Asraf Beno y besos con Katerina Safarova, ha querido reconocer el trabajo de todo el equipo de 'Supervivientes' y de Laura Madrueño. "Me gustaría darte las gracias a ti, ha sido un placer conocerte y estar aquí día a día. A todos los que estáis por ahí, un millón de gracias, veros las caras todos los días ha sido flipante, no puedo creer cómo se puede hacer así de bien" y también ha dado las gracias al equipo que, desde hace cuatro años, quería que él participara en esta aventura. "Me arrepiento de no haber venido antes, que lo sepa todo el mundo y espero no haberles desfraudado".

Después de sus palabras hacia 'Supervivientes', Manuel Cortés ha recibido un emocionado mensaje de su madre, Raquel Bollo que estaba en el plató. "Estoy muy orgullosa de ti, como concursante y como hijo. Lo has dado todo y has llorado por quedarte y por cumplir tu sueño. Te espero con los brazos abiertos, a recuperarte. Te vas dando una lección de amor por este reality, te quiero", le ha dicho su madre que hace unos días pidió perdón por sus gritos en 'Sálvame'.