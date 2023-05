La Resistencia ha vuelto a tensar la cuerda, desde el humor, y le ha salido bien. En diferentes momentos del programa se han sucedido múltiples protestas de David Broncano por la ausencia de David Bisbal ('La Voz Kids'). El presentador, que ha instado a casi cualquier conocido del almeriense a que le animase a acudir, el pasado 25 de mayo, tuvo una visita virtual muy especial.

El cantante rompió el hielo en su primera aparición oficial en el programa, aunque en aquella ocasión tuvo que ser en formato digital. A través de una inesperada videollamada que dejó en shock tanto a Broncano como al público, el cantante quiso sorprender con un mensaje y unas cuantas bromas para "los máquinas" de 'La Resistencia', apelando al famoso vídeo con el que Bisbal se hizo viral hace solo unas semanas.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

David Bisbal, invitado de hoy 29 de mayo en 'La Resistencia'

La tarde del 29 de mayo ha generado una nueva ilusión para los seguidores de 'La Resistencia, ya que, tras el intercambio cómico de "pullitas" de la pasada semana entre David Bisbal y David Broncano, por fin se verán las caras. O al menos eso es lo que podemos esperar según las redes del programa. Álex Pinacho, community manager del formato de Movistar+, ha publicado en Twitter e Instagram que, de ser cierto, supondría la primera visita del cantante.

Y decimos de ser cierto, porque el gag de la publicación es, precisamente, jugar con la posibilidad de que se trate de un fake. Habrá que esperar a la emisión de esta noche, cuando saldremos de dudas para comprobar si Bisbal entra en el Teatro Príncipe Gran Vía preguntando "¿cómo están los máquinas?, lo primero de todo".